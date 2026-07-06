Por qué ye tan importante'l primer supercomputador qu'estrena Asturies: una capacidá equivalente a miles de portátiles y diez años menos pa diseñar nuevos materiales

La incorporación de la Universidá d'Uviéu a la Rede Española de Supercomputación (RES), adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, va dotar a Asturies d'un equipamientu de vanguardia que va permitir a los investigadores asturianos multiplicar la so capacidá de cálculu, ponese colos nuevos campos d'investigación y competir al mesmu nivel con grupos científicos nacionales ya internacionales. La infraestructura, Asturcón, va allugase nel centru de procesamientu de datos del Principáu y esti día foi presentada oficialmente pol rector Ignacio Villaverde y el conseyeru de Ciencia, Borja Sánchez.

“Llevamos munchu tiempu trabayando pa poder dicir qu'Asturies tien un equipamientu científicu singular y que la Universidá d'Uviéu va poder poner a disposición de los investigadores un equipamientu que nos dará un músculu investigador esencial pa siguir na carrera de la ciencia de vanguardia”, destacó Villaverde.

El Rector insistió en que “ye una meyora enorme pa la Universidá” y recordó que, a lo llargo d'una visita al Institutu Teunolóxicu de Massachusetts (MIT), esplicáronlos que la diferencia ente la investigación que desenvolvíen ellí en xenética y cáncer y l'asturiana “nun yera la nuesa capacidá investigadora o el nuesu conocimientu, sinón que yera qu'ellos teníen capacidá de computación”.

Esta teunoloxía va permitir, por ello a Asturies incrementar la so capacidá de computación n'ámbitos como la secuenciación xenética o la física de partícules. “L'Institutu de Ciencies Teunolóxiques Aeroespaciales va poder realizar cálculos muncho más rápido con datos cosmolóxicos”, exemplificó Sánchez. En resume, “disciplines con una gran necesidá de supercomputación van poder desplegar el so trabayu”. El Conseyeru destacó, amás, qu'Asturies pasa a tener una Infraestructura Científico-Teunolóxica Singular (ICTS).

En términu de plazos, disponer d'un supercomputador puede reducir hasta diez años el diseñu de nuevos materiales. “El desarrollu de nueves melecines, nueves téuniques o nuevos materiales sería probablemente imposible porque tardaríes munchísimo más y económicamente nun sería viable”, esplicó Isidro González, integrante de la comisión téunica del Clúster de Computación Científica de la Universidá.

Amás, la entrada al RES va abrir la puerta a que los equipos d'investigación de la Universidá d'Uviéu puedan allegar a les convocatories nacionales de recursos de supercomputación y que puedan operar col MareNostrum 5, allugáu en Barcelona, con capacidá equivalente a 380.000 portátiles trabayando al empar, lo que-y permite realizar nuna hora lo qu'a un ordenador domésticu-y llevaría 46 años.

L'investigador rescampló que la incorporación a la rede supon “una ventaya competitiva y poder facer ciencia; poder implicase en proyeutos muncho más ambiciosos y tar na comunidá nacional ya internacional”. “Anguaño naide seriu concibe facer ciencia ensin un clúster de computación científica o ensin un supercomputador detrás al que puedas aportar nunes condiciones razonables”, aseguró.

Sicasí, defendió qu'esti pasu nun tien de quedar equí. “Tendría de ser la grana d'un plan ambiciosu del Principáu d'Asturies, de la Universidá d'Uviéu, del CSIC y de toles instituciones científiques de la comunidá pa dotase d'un centru onde podamos collaborar y trabayar los investigadores a los que nos faen falta esti tipu de recursos”, reclamó.

Anque nun primer momentu Asturcón va ponese nel actual centru de procesamientu de datos del Principáu, la Conseyería de Ciencia tien idea de llevalu posteriormene al centru de datos del pozu San Jorge, n'Ayer. L'oxetivu ye qu'entre en funcionamientu nes próximes selmanes, una vegada se firme'l conveniu de collaboración col Barcelona Supercomputing Center (BSC), porque Asturies va reutilizar dos módulos d'una versión anterior del proyeutu catalán MareNostrum.

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