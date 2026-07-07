La campaña de IRPF n'Asturies rexistra 24.000 declaraciones más pol aumentu del empléu

La Campaña de la Renta 2025 cerróse n'Asturies con 604.424 declaraciones presentaes. Son 24.109 más que l'añu anterior, lo que supon un incrementu del 4,16% que dende l'Axencia Tributaria venceyóse al aumentu del empléu y de los salarios.

Facienda tien devueltos hasta'l momentu 271,18 millones d'euros a 316.067 contribuyentes asturianos al términu de la campaña del IRPF de 2025, con un crecimientu de les devoluciones abonaes hasta la fecha del 8,23% en númberu y d'un 7,56% n'importe.

Na campaña, "Renta Directa" púnxose como la primer opción escoyida polos contribuyentes con declaraciones cencielles pa presentar la so declaración, perriba de la "app" y de les víes con asistencia personalizao: el plan "Llamámoslu" asistencia telefónica y l'atención n'oficines.

Por aciu de "Renta Directa", 2.404.000 contribuyentes presentaron la so declaración n'España, un 135,8% más que l'añu pasáu. L'Axencia Tributaria aumentó los potenciales usuarios d'esti serviciu diseñáu pa les declaraciones más cencielles, que nun requieren cambios al respeutive del borrador de "Renta Web", una ferramienta que permite la mesma axilidá que la ’app’, pero encuriosada pa una visualización más clara en pantalles grandes.

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