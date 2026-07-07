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¿Cuántes muertes causó'l calor n'Asturies ente mayu y xunu?

Nos díes más chornosos, los trabayadores de les residencies de mayores del Principáu llegaron a llantase delantre de lo que consideraben un agraviu hacia la "dignidá" de los residentes

La fola de calor apierta n'Asturies

La fola de calor apierta n'Asturies

VÍDEU: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

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Pablo Álvarez

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Les foles de calor que solmenaron Asturies nos dos últimos meses, y que llegaron a los 40 graos, xeneraron 87 muertos, según los datos que recueye MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidá Diaria, dependiente del Institutu de Salú Carlos III y, a lo último, del Ministeriu de Sanidá).

Esta cifra de decesos correspuende a los meses de mayu y xunu y ye, por muncho, la más alta de toles rexistraes na comunidá nos últimos años. Según la ferramienta MoMo, les muertes atribuyibles al calor fueron 36 en mayu y 51 en xunu. L'añu pasáu, nestos dos meses imputáronse a les temperatures 18 fallecimientos; y en 2024, namás ún.

Nos díes más chornosos de mayu, los trabayadores de les residencies de mayores del Principáu llegaron a llantase delantre de lo que consideraben un agraviu hacia la "dignidá" de los residentes, que se vieron sometíos, lo mesmo que los sos cuidadores, a temperatures que degolaben de “lo tolerable".

Un semestre de baxa mortalidá

Con too y con ello, y el datu rescampla muncho, n'Asturies contabilizáronse en tolos meses de 2026, quitando xineru, menos muertos de los esperables, según el MoMo. El comportamientu de la mortalidá foi particularmente benévolu en febreru, con 136 finaos menos de los previsibles, y en marzu, con 130 menos. Estes dos cifres compensen por muncho lo que pasó en xineru, cuando nel Principáu computáronse 139 muertes más de les esperables, nunes selmanes nes que se percibió l'influxu de la onda epidémica del gripe, anque la curva yá taba en fase de descensu depués de les fuertes rabotiaes d'avientu.

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