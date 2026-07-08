¿Cuántu aforraron los asturianos na declaración de la renta de 2024? El balance que dexen les deducciones autonómiques de la "vía fiscal asturiana"

Les deducciones autonómiques impulsaes al traviés de la denominada “vía fiscal asturiana” dexaron a les clases medies y trabayadores aforrar 91,7 millones nel impuestu del IRPF na campaña de 2024, según los últimos datos de l'Axencia Tributaria. Esto supon 37,6 millones más que l'añu anterior.

El balance asoleyáu pol Gobiernu asturianu revela que 107.600 persones acoyéronse a estes bonificaciones, llogrando un aforru mediu de 853 euros. “Si a esta cifra s'axunten les declaraciones conxuntes realizaes, conséñase que los beneficios de la vía fiscal asturiana llegaron, en total, a 126.000 contribuyentes, en cuenta de los 105.000 de la campaña anterior”, detallen.

“Les cifres de la campaña reflexen qu'en 2024 hubo más contribuyentes beneficiaos, más aforru pa les families y un impactu direutu pa les persones a les que más-yos fae falta una política tributaria útil”, afirmen nel Principáu.

En concretu, la desgravación pol cuidáu de fíos y por families numberoses traxo un aforru de 46 millones; mentanto que les deducciones por arrendamientu o inversión en vivienda habitual y la empobinada a los propietarios que ponen el so inmueble n'arriendu algamaron los 25,3.

Pela so parte, les desgravaciones por gastos vitales de la mocedá, midida “pionera” n'España, permitieron nel so primer añu d'aplicación un aforru de 12,6 millones. A esa cifra axúntense otros 1,1 millones venceyaos a la bonificación por emancipación de mozos d'hasta 35 años.

La evolución d'estes cifres acredita pal Executivu asturianu “la eficacia d'una política fiscal progresiva, útil y afayada a la realidá social d'Asturies”. Al empar que confirmen el “crecimientu sosteníu” de la “vía fiscal asturiana” desque se “dobló l'apuesta” poles deducciones empobinaes a favorecer la natalidá, sofitar a les families, facilitar l'accesu a la vivienda y reforzar la renta disponible de la población mozo.

Esta estratexa, destaquen, dio otru pasu más allá l'añu pasáu cola reforma del IRPF aprobada l'añu pasáu, que va beneficiar a cerca del 90% de les persones contribuyentes y que yá s'aplicó na campaña de 2025, qu'acaba de rematar.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"