El Gobiernu central cuenta con que la llista d'espera en Dependencia baxe n'Asturies "un 30%" a finales del añu qu'entra

Asturies podría "reducir un 30%" les sos llistes d'espera en Dependencia por mor de la nueva financiación estatal. Cuandu menos, esta ye la pretensión del Ministeriu de Derechos Sociales, que según diz, a finales de 2027 la cifra d'usuarios pendientes d'ayudes nel Principáu "va cayer en 2.167 persones", al tiempu que se va incrementar "en 9.370" el númberu d'usuarios que van entrar nel sistema.

Según un comunicáu públicu del Departamentu que dirixe Pablo Bustinduy (Sumar), la "histórica ampliación" del volume de recursos qu'aprobó la selmana pasada'l Gobiernu d'España va permitir al Gobiernu asturianu amenorgar la cifra d'usuarios qu'aguarden una prestación efectiva.

El citáu amenorgamientu supondría "un descensu récor" nun contestu nel que "cada añu xube'l númberu de persones que soliciten atención por Dependencia".

Dóblase l'aportación estatal

Según estes estimaciones del Gobiernu central, a finales de 2027 l'Executivu d'Asturies "va disponer de fondos abondo pa llograr que 9.370 persones más reciban una prestación por dependencia", lo que supon un aumentu de cerca del 28% al respeutive de 2025, "y una cifra total de 42.902 persones atendíes dientro del sistema".

Derechos Sociales señala qu'estes estimaciones fexéronse sobre la base de les nueves cuantíes que'l Gobiernu aprobó la selmana pasada y qu'implicaron que "se doble l'aportación estatal" que se reparte ente les comunidaes autónomes.

"Les nueves cuantíes empezáronse a abonar nesti mes de xunetu y van traducise nuna inversión adicional de 6.200 millones d'euros que se van tresferir a los executivos autonómicos d'equí a finales de 2027", remata'l Ministeriu.

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