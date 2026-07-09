Ana Madera escribe versos que se-y escapen del papel

"Titánica no borrable" ye'l títulu d'un proyeutu creativu malo d'acutar. Lleva la firma d'Ana Madera, una artista que tampoco ye cenciello etiquetar. Ye actriz, poeta, tamién ye guionista y editora, si vien al casu, y firma la instalación qu'hasta'l 30 d'agostu puede visitase na Casa de les Artes de Güeñu, en La Ribera, comisariada por Adolfo Manzano y creada específicamente pa esi espaciu a partir de los sos poemes. Esti xueves Ana Madera va protagonizar una acción poética, interpretando los sos versos, de forma asemeyada a como yá fixo na inauguración.

En 2025 Ana Madera (Uviéu, 2000) publicó'l so primer poemariu, "Cómo vas a abandonar todo el cuerpo de algo", n'Aliar Ediciones. Estudiara na Escuela Superior d'Arte Dramático del Principáu, la ESAD, y siguió formándose en Madrid en guion pa cine y televisión y n'interpretación delantre la cámara. Llueu salió a la escena pública: debutó nel Festival Internacional de Teatru Clásicu d'Almagro, formó parte del elencu de la zarzuela "María Moliner" nel so estrenu n'Uviéu, fixo una residencia cola compañía "Margen", trabayó nel espaciu "El igualatorio" emitíu pola TPA y apaeció en videoclips de grupos asturianos. Mientres tanto y non, escribía y escribía versos.

Publicáu'l so primer poemariu, siguió pol segundu. Esi que ta acabáu, pero entá non publicáu, adquirió una nueva dimensión y formes bien estremaes nel espaciu espositivu de Güeñu.

Ye, de mano, una obra autobiográfica, que documenta d'un xeitu poéticu la evolución d'una relación sentimental con Costa Rica como escenariu principal. Los versos escribiólos a lo llargo de la seronda última, la instalación completóse, a contra reló, nun mes. Ello ye, esplica, de "un desarrollu espardíu. Les palabres dexen de tar nel papel y conviértense en dalgo físico, espacial". Asina trazó un "percorríu pelos distintos estadios del namoramientu", na lliteratura y nel so entornáu na instalación que presenta en Güeñu, colos sos poemes reproducíos per tola Casa de les Artes, nel interior y tamién nel esterior, con delles producciones audiovisuales y sonores y pieces tridimensionales. No fondero, cuenta, subyaz "la esmolición pola perda d'identidá nel cuerpu del otru" y el mieu a cayer nesi "abismu".

Pasu a pasu, estancia a estancia, la Casa conviértese nuna metáfora del procesu amorosu. Primero el deséu, depués la fusión de los cuerpos, el sexu, l'aselu, el mesmu reflexu y l'impulsu de recomponese. El paséu empieza cola alusión a un cantar y termina, precisamente, con esi cantar, rexistráu en vídeu ya interpretáu por Vincent Rocco, l'otru protagonista de la historia d'Ana Madera.

Ana Madera ye la primer invitada al programa de creación artística "Xeneración Hulla", afaláu pol Conceyu de La Ribera pa dar visibilidá a moces creadores asturianes, de menos de 30 años.

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