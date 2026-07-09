El turismu cultural, la salida pa carreteres nacionales que quedaron ensin tráficu depués de la construcción d'autopistes y autovíes

¿Qué facer coles carreteres que quedaron arrequexaes depués de la construcción d'autovíes y autopistes? Esa ye la entruga sobre la que se trabayó nes xornaes "Carreteres hestóriques y patrimoniu viariu: caltenimientu, reutilización y espardimientu", qu'axuntaron nel edificiu históricu de la Universidá d'Uviéu a investigadores, alministraciones y profesionales del sector.

"Tenemos el retu, como sociedá, de decidir qué facer coles infraestructures arrequexaes que yá nun tienen tantu tráficu y que se van esfarrapando", esplicó na inauguración Pedro Plasencia, profesor d'Inxeniería del Tresporte y Planificación de la Universidá d'Uviéu y direutor del seminariu. Al so xuiciu, munches d'estes carreteres pueden tener "una segunda vida" gracies a el so valor históricu, paisaxísticu y turísticu.

Plasencia destacó que l'oxetivu del alcuentru ye compartir esperiencies ente la universidá, les alministraciones públiques y les empreses pa entamala con un problema que, en realidá , "tamién ye una oportunidá" pa revitalizar el territoriu.

El seminariu forma parte d'un proyeutu nacional d'investigación qu'a lo llargo de los próximos trés años va estudiar la recuperación d'antigües víes de tresporte y los sos paisaxes en zones que perdieron actividá económica. N'Asturies, los investigadores yá empezaron a alcontrar carreteres nacionales con un tráficu que cayó d'un xeitu bultable depués de l'apertura d'autovíes paraleles, como pasa con dellos tramos de la N-630. "Son infraestructures qu'inda tienen potencial enforma pa desarrollar iniciatives venceyaes al turismu cultural y al disfrute del paisaxe", señaló Plasencia.

Esperiencies fuera d'España

Les xornaes sirvieron tamién pa conocer esperiencies desarrollaes fuera d'España. Noruega ya Irlanda van enseñar programes de recuperación de carreteres históriques que convirtieron antigües víes n'atractivos turísticos por aciu de la creación de miradores, intervenciones arquiteutóniques y actuaciones d'integración paisaxística, col doble oxetivu d'atraer visitantes y meyorar la calidá de vida de la población local.

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