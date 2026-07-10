Llega una nueva aerollinea "low cost" a Asturies: va operar la conexón a Londres que diba dexar Vueling n'ochobre y dos más

Asturies axunta una nueva aerollinea na so terminal de Santiagu'l Monte. Llámase Wizz Air y ye una compañía "low cost" (de baxu costu) que llega pa cubrir la ruta con Londres que dexó Vueling, tal qu'avanzó LA NUEVA ESPAÑA. El so desembarcu na comunidá entama con trés rutes: a Londres, Madrid y Valencia.

Esta aerollinea de baxu costu tien una gran proyección de crecimientu n'Europa y aterriza n'Asturies el 27 d'ochobre con vuelos a la capital del Reinu Uníu. La ruta va operar a lo llargo de tol añu con 3 frecuencies selmanales los martes, xueves y sábados.

Londres ye un destín clave pal aeropuertu d'Asturies: ye la conexón internacional que más pasaxeros mueve cada añu, per delantre de París, la capital francesa. No que va d'añu, la ruta col aeropuertu de Gatwick tresportó 26.485 pasaxeros, siendo la décima conexón más importante p'Asturies.

Vuelos a Madrid y Valencia

Amás de la conexón londinense, Wizz Air incorpora una ruta ente Asturies y Madrid, que va empezar operaciones el 4 de payares con 4 frecuencies selmanales los llunes, miércoles, vienres y domingos.

Y una más: podrá volase a Valencia con esta compañía low cost a partir del 2 de payares con 5 frecuencies selmanales los llunes, miércoles, xueves, vienres y domingos.

Wizz Air, la reina del "low cost" n'Europa

Wizz Air ye una aerollinea de baxu costu húngara fundada en 2003. Ye la compañía de vuelos baratos más grande d'Europa Central y del Este. Dende la so nacencia foi creciendo ensin facer ruiu y tien llevantao una rede que güei supera los 70 millones de pasaxeros anuales, con una flota d'alredor de 260 aviones, na so mayoría Airbus A320 y A321neo. N'España, onde foi munchos años poco más qu'un nome nes pantalles de salíes, yá opera en 17 aeropuertos.

Dende l'aeropuertu de Barcelona, por casu, ufierta vuelos en septiembre a Palermo, Milán o Venecia, ida y vuelta, por 36,68 euros.

Al preciu curiosu de los sos vuelos axunta otru de los grandes estandartes de la compañía: la puntualidá. Lleva a tiempu nel 99,8% de les ocasiones, una cifra que, nel universu "low cost", nun suel ser tan elevada.

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