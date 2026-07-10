Premiu nacional pal percebe asturianu: el de Veiga, en Navia, el meyor d'España, y el de L.luarca, terceru na llista
El II Campeonatu Mundial de la Perceba de Cedeira, qu'axuntó 26 amueses, destaca la calidá de los llotes del Principáu
Sixto Cortina (Traducción)
El percebe de Veiga, en Navia, y el de L.luarca yá formen parte de la historia gastronómica del Cantábricu. L'amuesa asturiana procedente de la localidá naviega alzóse el llunes pasáu col primer premiu del II Campeonatu Mundial de la Perceba, celebráu en Cedeira, depués de ganar nuna edición marcada pola calidá de los llotes participantes y pola presencia de dalgunos de los principales territorios perceberos del mundu.
El llote de Veiga foi escoyíu Meyor Perceba del Mundu 2026 depués de llograr 129 puntos nuna cata ciega realizada por un xuráu "d'altu nivel". La segunda posición foi pa Cedeira (A Coruña), ganadora de la primer edición, mentanto que L.luarca completó'l podiu, confirmando el gran momentu del percebe asturianu nuna competición de referencia internacional.
La edición d'esti añu axuntó 26 amueses procedentes de los principales territorios perceberos del Atlánticu y del Cantábricu. Participaron les 17 cofradíes gallegues con estracción de percebe.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia
- Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control
- Noche tropical en Asturias antes de llegar a la cresta de la ola de calor: la AEMET activa una alerta especial hasta las 21.00 horas del lunes
- Saúl Craviotto estalla al encontrarse esta escena en una playa de Asturias: '¡Pedazo de inútiles!