Premiu nacional pal percebe asturianu: el de Veiga, en Navia, el meyor d'España, y el de L.luarca, terceru na llista

El percebe de Veiga, en Navia, y el de L.luarca yá formen parte de la historia gastronómica del Cantábricu. L'amuesa asturiana procedente de la localidá naviega alzóse el llunes pasáu col primer premiu del II Campeonatu Mundial de la Perceba, celebráu en Cedeira, depués de ganar nuna edición marcada pola calidá de los llotes participantes y pola presencia de dalgunos de los principales territorios perceberos del mundu.

El llote de Veiga foi escoyíu Meyor Perceba del Mundu 2026 depués de llograr 129 puntos nuna cata ciega realizada por un xuráu "d'altu nivel". La segunda posición foi pa Cedeira (A Coruña), ganadora de la primer edición, mentanto que L.luarca completó'l podiu, confirmando el gran momentu del percebe asturianu nuna competición de referencia internacional.

La edición d'esti añu axuntó 26 amueses procedentes de los principales territorios perceberos del Atlánticu y del Cantábricu. Participaron les 17 cofradíes gallegues con estracción de percebe.

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