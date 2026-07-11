La Eurocámara refuerza l'arancel ambiental clave pa la siderurxa
El Parlamentu amplía l'ámbitu d'aplicación y el control del mecanismu d'axuste en frontera
Sixto Cortina (Traducción)
La comisión de Mediu Ambiente, Clima y Seguridá Alimentaria del Parlamentu Européu sofitó cambios nel Mecanismu d'Axuste en Frontera por Carbonu (CBAM, poles sos sigles n'inglés) p'ampliar el so ámbitu d'aplicación, reforzar los controles contra la elusión y adelantar a 2027 l'entamu d'un fondu temporal de descarbonización pa la industria europea. El CBAM ye clave pa protexer a la siderurxa, que n'Asturies caltien 5.000 empleos direutos, frente a les importaciones d'aceru de países con menores requisitos ambientales que la UE.
La posición, aprobada por 56 votos a favor, 11 en contra y 12 astenciones, sofita ampliar el mecanismu a una llarga llista de productos tresformaos derivaos del aceru y l'aluminiu, como torniellos, alambres, muelles o artículos d'usu domésticu, siempres que la so inclusión se base en metodoloxíes "tresparentes y cuantificables". Al empar, introduz una esceición pa los fluxos d'eletricidá procedentes de terceros países utilizaos polos operadores pa garantizar la estabilidá de les redes eléctriques.
En materia de control, la comisión parlamentaria propón reforzar les normes pa evitar práutiques destinaes a refugar el mecanismu. Asina, esclaria que los cambios menores de los productos tamién van poder considerase una forma de fuximientu cuando tengan como únicu oxetivu tornar l'aplicación del CBAM, anque evita qu'esta definición afecte a decisiones empresariales lexítimes empobinaes a menguar costos.
Nuna votación separada, la comisión de Mediu Ambiente sofitó la so posición sobre'l Fondu Temporal de Descarbonización por 59 votos a favor, 16 en contra y seis astenciones, cola que reclama adelantar la so entrada en funcionamientu a 2027, un añu primero de lo plantegao por Bruxeles, amás d'ampliar les ayudes a los productores de fertilizantes y a les empreses qu'utilicen estos productos como materia prima.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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