La intelixencia artificial ponse al serviciu del doblaxe na Universidá d'Uviéu

La intelixencia artificial sigue abriéndose pasu n'ámbitos cada vez más especializaos y la Universidá d'Uviéu quier aprovechar el so potencial pa meyorar la enseñanza y la investigación. L'últimu exemplu ye DubbiOvi, una plataforma d'accesu abiertu desenvuelta pol profesor Alfonso Carlos Rodríguez Fernández-Peña , del departamentu de Filoloxía Inglesa, Francesa y Alemana, que simplifica bona parte del procesu de traducción audiovisual ensin arrenunciar al papel imprescindible de los profesionales.

La ferramienta axunta nun únicu entornu de trabayu xeres qu'hasta agora avezaben a facese con programes estremaos. Basta con importar un vídeu pa que'l sistema xenere automáticamente la trescripción del audiu por aciu d'intelixencia artificial, estreme'l conteníu n'intervenciones sincronizaes y proponga una traducción de cada fragmentu utilizando modelos avanzaos de llinguaxe. El resultáu ye una plataforma diseñada específicamente pal doblaxe y la traducción audiovisual, con una interfaz pensada pa entainar el trabayu.

"Con DubbiOvi quixímos axuntar nun únicu entornu toles fases del procesu de traducción audiovisual, incorporando'l potencial de la intelixencia artificial pa qu'estudiantes, docentes y profesionales puedan centrase nes decisiones llingüístiques y creatives, esplica Rodríguez Fernández-Peña.

Porque nun ye cosa de facer de la intelixencia artificial un sustitutu del traductor, el proyeutu defende un modelu de collaboración ente teunoloxía y conocimientu humanu. "La intelixencia artificial nun sustitúi'l trabayu del traductor, sinón qu'actúa como una ferramienta de sofitu que permite optimizar los procesos y dedicar más tiempu a la revisión y a la calidá del resultáu final", sorraya l'investigador.

La plataforma naz, sobre manera, con una vocación docente. El so oxetivu ye averar les ferramientes d'intelixencia artificial a estudiantes, profesores ya investigadores por aciu d'un entornu intuitivu y afayáu a delles metodoloxíes d'enseñanza. D'esta miente, quien se formen en traducción audiovisual pueden trabayar con teunoloxíes asemeyaes a les que yá empiecen a incorporase al ámbitu profesional.

Ente les principales funciones de DubbiOvi figuren la trescripción automática del audiu, la segmentación temporal de los diálogos, la traducción asistida por intelixencia artificial, la esportación de proyeutos en dellos formatos y un espaciu de trabayu optimizáu pa configuraciones con doble monitor, pensáu pa facilitar la revisión y la edición de los testos.

Más allá de les aules, la ferramienta tamién nagua por convertise nun recursu pa la investigación. El so diseñu permite sofitar proyeutos rellacionaos cola traducción audiovisual, el doblaxe y les teunoloxíes del llinguaxe, de la que refuerza l'apuesta de la Universidá d'Uviéu pol desenvolvimientu de soluciones teunolóxiques abiertes y de llibre accesu.

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