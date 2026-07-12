Llaviana muévese: primer conciertu confirmáu pal festival Regodón, paralelu a la fiesta del Descensu Folklóricu del Nalón

Llaviana muévese y la preparación de les fiestes del Descensu Folklóricu del Nalón, el próximu 22 d'agostu, yá entamaron. Como nestos años pasaos, paralelamente al Descensu celebraráse'l Festival Regodón, con música y cultura ente los díes 20 y 23. Yá ta confirmáu'l primer grupu del festival, que van ser los asturianos "Muñeca rusa". Va actuar el vienres 21, a partir de les 22.00 hores, nel escenariu principal Sopera.

La tercer edición del Regodón cuenta col so primer grupu, "Muñeca rusa", consideráu ún de los proyeutos de mayor proyección dientro de la escena indie nacional. Con temes yá conocíos como "Shock", "Viernes ensin H", "Masivo" o "Tu tema de pop", la banda anda trabayando nel so primer álbum. Tamién collaboraron yá con artistes como Igor Paskual o "Tigre y Diamante".

A lo llargo de les próximes selmanes, la organización de los festexos va dir anunciando nuevos grupos y actividaes pal Regodón.

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