El nuevu contratu de Gondán: un segundu barcu remolcador híbridu pa Noruega

Astilleros Gondán va construyir en As Figueiras (Castropol) un nuevu remolcador "offshore" pa Østensjø Rederi. Va ser una embarcación ximielga a la contratada'l pasáu mes de payares pol mesmu armador noruegu.

Con 50 metros d'eslora, 17 metros de manga máxima y una capacidá de tiru de 150 tonelaes, el remolcador foi concebíu pa operar en entornos "offshore" d'alta esixencia. El so sistema d'allugamientu dinámicu apúrre-y una elevada precisión y maniobrabilidá, emntanto que la so anovadora configuración permite facer operaciones de remolque lo mesmo por proa como por popa por aciu d'una única maquinilla combinada de gran potencia.

El remolcador va tener un diseñu hidrodinámicu y propulsión híbrida (diesel-eléctrica) preparada pal usu futuru de metanol como combustible. La xeitu d'operar podrá afayase a la carga del buque pa menguar consumos y emisiones, y pa facilitar futures integraciones como bateríes o piles de combustible, ensin necesidá de cambios estructurales.

Con esti pidíu, Gondán tien nueve buques en cartera p'armadores d'Indonesia, Alemania y Noruega.

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