Asturies afala la investigación universitaria moza con una bolsa de beques de collaboración de 96.000 euros

El Principáu d'Asturies va disponer d'una financiación de 96.000 euros pal programa de beques de collaboración en departamentos universitarios a lo llargo del cursu 2026-2027, una iniciativa que va permitir sofitar a 48 estudiantes na so iniciación a la investigación académica.

L'asignación de fondos foi aprobada esti día nuna xunta de la Conferencia Xeneral de Política Universitaria na que participó la direutora xeneral d'Universidá, Cristina González Morán.

El programa estatal cuenta con un presupuestu global de 4,22 millones, de los qu'Asturies va recibir el 2,27% del total. Caúna de les beques va tener una dotación individual de 2.000 euros, lo que garantiza un sofitu direutu al alumnáu beneficiariu y refuerza la capacidá de los departamentos universitarios pa desarrollar proyeutos d'investigación.

Les ayudes tán empobinaes a estudiantes d'últimu cursu de grau y de primer cursu de máster y van contribuyir al desenvolvimientu de proyeutos venceyaos a llinies d'investigación actives nes sos universidaes. El programa tien como oxetivu favorecer la incorporación temprana del estudiantáu a l'actividá investigadora de cara a facilitar l'adquisición d'esperiencia práutica y la meyora de la so orientación profesional y científica.

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A lo llargo del desarrollu de la beca, los participantes van collaborar d'un xeitu direutu colos departamentos universitarios a lo llargo de más de siete meses en mires de contribuyir a la xeneración de conocimientu nel so ámbitu d'especialización.