Ence va instalar na fábrica de Navia nuevos equipos p'aprovechar dafechu los restos forestales

Ence va instalar na fábrica de Navia nuevos equipos p'aumentar l'aprovechamientu de los restos forestales qu'utiliza procedentes de los montes d'Asturies y Galicia. El proyeutu ye parte de la estratexa d'Ence pa especializar la planta de Navia na producción de celuloses especiales y safase asina de la fuerte competencia de los productores chinos.

Celuloses d'Asturies (Ceasa), la filial d'Ence que xestiona la planta de Navia, presentó'l proyeutu de recuperación de fibra de restos forestales pa la producción de celuloses especiales énte la Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies del Principáu. Ceasa solicitó un cambiu de l'autorización ambiental integrada de la planta de Navia pa entamar el so nuevu proyeutu ensin necesidá d'una nueva evaluación d'impactu ambiental. El Principáu resolvió calificar como non sustancial esi cambiu, lo que supon da-y el preste al proyeutu siempre que nes obres se cumplan delles condiciones pa evitar efectos negativos nel mediu ambiente.

Fontes d'Ence apuntaron que'l proyeutu "ye un sistema que meyora la eficiencia nel aprovechamientu integral de los recursos forestales locales (principalmente ocalitu) pa la producción de celuloses especiales" y añedieren que "inclúi un conxuntu d'equipos que per aciu d'una separación densimétrica optimicen esi aprovechamientu".

Ence ta poniéndose al empar con dellos proyeutos pa diversificar la producción de la fábrica de Navia y avanzar na so descarbonización. Ente los proyeutos de diversificación destaca la nueva llinia de celulosa fluff, variedá especial destinada a la industria de productos hixénicos absorbentes (pañales, empapadores, compreses...). La llinia entamóse a finales de 2025 depués d'una inversión de 30 millones y ta en fase d'homologación de productos (cuando tea a plenu rendimientu va producir 125.000 tonelaes al añu). A esti proyeutu de diversificación axúntase'l de creación en Navia, na segunda metá de 2027, d'una nueva planta de fibra moldiada pa fabricar envases anovables p'alimentos.

Ente los proyeutos de descarbonización y eficiencia, Ence ta completando en Navia un plan qu'inclúi l'acondicionamientu del parque de maderes y la sustitución de gas natural por biomasa nos fornos de cal. Esti proyeutu va permitir menguar nun 60% les emisiones direutes de gases d'efectu invernaderu de la planta. La inversión xube a 35 millones.

Noticias relacionadas

Per otru llau, la Xunta de Galicia refugó definitivo'l proyeutu de la portuguesa Altri pa construyir un gran fábrica de celulosa en Palas do Rei (Lugo) al consideralu "inviable".