Grupo Siero, premiu Asturmanager pola so trayectoria centenaria, anovación nel sector de la madera y raigañu

Grupo Siero va recibir el XXXI Premiu Asturmanager. La entidá quixo reconocer la trayectoria d'esta empresa familiar na que yá s'implicaron na dirección cuatro xeneraciones y que tien más de 100 años d'historia venceyada al sector de la madera.

El grupu, integráu poles compañíes Maderas Siero y Siero Lam, construyó una sólida trayectoria basada na anovación, la escelencia, la competitividá y una firme apuesta pol territoriu, señala'l fallu del premiu Asturmanager, que destaca que sol lideralgu de Pedro Martínez, presidente del grupu, la compañía supo evolucionar dende l'oficiu madereru hacia una industria avanzada, especializada y con nidia vocación internacional.

"Asturmanager quier reconocer con esti galardón a una compañía que consiguió asitiar la madera de castañu asturiana nos mercaos internacionales, afitándose como líder européu na tresformación d'esta especie gracies a la calidá, la especialización y la capacidá de da-y soluciones d'altu valor añadíu", rescampla'l fallu del premiu, qu'amesta que Asturmanager "valoró especialmente'l raigañu y la continuidá d'un proyeutu familiar que supo crecer ensin perder la so vinculación con Asturies, lo mesmo que la so capacidá pa xenerar empléu industrial, actividá económica nel mediu rural y facturación bultable, calteniendo'l centru de decisión n'Asturies". Amás, destaca que Grupo Siero ye tamién un exemplu de responsabilidá social y ambiental. Anguaño xestiona 300 hectárees de montes de castañal, toes elles baxo certificaciones de sostenibilidá, y defende la xestión activo y sostenible de los montes como una práutica clave pa caltener el territoriu, xenerar actividá económica y contribuyir activamente a la llucha contra'l cambiu climáticu. El so modelu industrial ta empobináu a la economía circular.

"Cola concesión d'esti premiu, Asturmanager pon en valor a una empresa qu'encarna munchos de los valores que'l galardón quier reconocer: empresa familiar, raigañu, liderazgu, empléu, anovación, sostenibilidá y compromisu con Asturies", señalaron fontes de l'asociación d'empresarios, direutivos y profesionales.

La entrega del XXXI Premiu Asturmanager va celebrase'l próximu 20 de payares nun actu que va axuntar a representantes del ámbitu institucional, económicu y empresarial d'Asturies, lo mesmo qu'a los socios de Asturmanager.

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