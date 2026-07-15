Naz un nuevu galardón pa evitar l'abandonu: l'asociación Vecinal Pico Castro crea los reconocimientos "Xente da Terra" col fin d'homenaxar a los mayores d'Eilao
"Queremos reconocer a los nuesos vecinos pa que les xeneraciones vinientes recuerden d'ónde proceden los sos raigaños", espliquen dende'l colectivu
Sixto Cortina (Traducción)
L'asociación vecinal Pico Castro d'Eilao, con sede nel pueblu de Buyaso, anunció la creación de los reconocimientos "Xente da Terra", una iniciativa cola que pretende rindir homenaxe a les persones mayores xubilaes venceyaes al conceyu y caltener la memoria de quien, "col so trabayu, esfuerzu y sacrificiu", contribuyeron a caltener vivos los sos pueblos.
"Queremos reconocer a los nuesos mayores pa que les xeneraciones vinientes recuerden d'ónde proceden los sos raigaños", espliquen dende'l colectivu.
Trés modalidaes
La iniciativa contempla trés modalidaes: "Paisano Xente da Terra", "Paisana Xente da Terra" y "Paisano o Paisana Xente da Terra a título póstumo". Ente les candidatures presentaes que cumplan los requisitos establecíos, el reconocimientu va concedese a la persona de mayor edá.
Pa optar a estos galardones fae falta tar xubiláu y cumplir dalgún de los criterios de vinculación con Eilao: ser de nacencia del conceyu, tener casao nél o ser emigrante con raigaños familiares nel conceyu.
El plazu pa presentar les solicitúes va permanecer abiertu cada añu ente'l 15 y el 31 de xunetu. Les persones que nun resulten galardonaes tendrán d'anovar la so candidatura na convocatoria del añu siguiente.
La entrega de los reconocimientos va facese a lo llargo de la romería de San Roque, que se celebra nel mes d'agostu.
Llamamientu los mozos
L'asociación quier que la iniciativa sía tamién un mensaxe empobináu a les xeneraciones moces, a les qu'anima a axuntase y a nun considerar utópico la recuperación y el caltenimientu de les zones rurales: "Nun tenemos de dar por perdíos los nuesos pueblos nin tirar la toalla delantre del abandonu. Fae fañlta axuntanos, andechar y trabayar xuntos pa caltenelos vivos. Precisamente l'asociación Vecinal Pico Castro nació con esa voluntá: axuntar a los vecinos, fomentar la so participación y demostrar que la collaboración puede ayudar a combatir la despoblación, recuperar les tradiciones y reforzar el sentimientu de pertenencia a Eilao.
La entidá va ser la responsable de xestionar los datos apurríos pa la tramitación de les candidatures y la organización del actu d'entrega. La información nun se va facilitar a terceres persones, quitando qu'esista una obligación llegal, y les fotografíes namás van poder publicase cuando s'otorgara una autorización espresa.
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