Naz un nuevu galardón pa evitar l'abandonu: l'asociación Vecinal Pico Castro crea los reconocimientos "Xente da Terra" col fin d'homenaxar a los mayores d'Eilao

L'asociación vecinal Pico Castro d'Eilao, con sede nel pueblu de Buyaso, anunció la creación de los reconocimientos "Xente da Terra", una iniciativa cola que pretende rindir homenaxe a les persones mayores xubilaes venceyaes al conceyu y caltener la memoria de quien, "col so trabayu, esfuerzu y sacrificiu", contribuyeron a caltener vivos los sos pueblos.

"Queremos reconocer a los nuesos mayores pa que les xeneraciones vinientes recuerden d'ónde proceden los sos raigaños", espliquen dende'l colectivu.

Trés modalidaes

La iniciativa contempla trés modalidaes: "Paisano Xente da Terra", "Paisana Xente da Terra" y "Paisano o Paisana Xente da Terra a título póstumo". Ente les candidatures presentaes que cumplan los requisitos establecíos, el reconocimientu va concedese a la persona de mayor edá.

Pa optar a estos galardones fae falta tar xubiláu y cumplir dalgún de los criterios de vinculación con Eilao: ser de nacencia del conceyu, tener casao nél o ser emigrante con raigaños familiares nel conceyu.

El plazu pa presentar les solicitúes va permanecer abiertu cada añu ente'l 15 y el 31 de xunetu. Les persones que nun resulten galardonaes tendrán d'anovar la so candidatura na convocatoria del añu siguiente.

La entrega de los reconocimientos va facese a lo llargo de la romería de San Roque, que se celebra nel mes d'agostu.

Llamamientu los mozos

L'asociación quier que la iniciativa sía tamién un mensaxe empobináu a les xeneraciones moces, a les qu'anima a axuntase y a nun considerar utópico la recuperación y el caltenimientu de les zones rurales: "Nun tenemos de dar por perdíos los nuesos pueblos nin tirar la toalla delantre del abandonu. Fae fañlta axuntanos, andechar y trabayar xuntos pa caltenelos vivos. Precisamente l'asociación Vecinal Pico Castro nació con esa voluntá: axuntar a los vecinos, fomentar la so participación y demostrar que la collaboración puede ayudar a combatir la despoblación, recuperar les tradiciones y reforzar el sentimientu de pertenencia a Eilao.

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La entidá va ser la responsable de xestionar los datos apurríos pa la tramitación de les candidatures y la organización del actu d'entrega. La información nun se va facilitar a terceres persones, quitando qu'esista una obligación llegal, y les fotografíes namás van poder publicase cuando s'otorgara una autorización espresa.