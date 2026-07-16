Gondán entrega'l cuartu ferry pa la compañía canaria Líneas Romero

Astilleros Gondán entregó'l "Juan Jorge R.", el cuartu ferry de pasaxe construyíu pal armador canariu Líneas Romero.

La embarcación tien 31 metros d'eslora, 10,5 metros de manga y capacidá pa 360 pasaxeros. El buque ta equipáu con dos motores de 1.400 caballos y foi diseñáu p'algamar una velocidá d'hasta 20 nuedos.

L'usu de GRP (un compuestu de plásticu reforzao con fibra de vidriu) permitió amenorgar el pesu de la embarcación, meyorar la so eficiencia enerxética y optimizar el comportamientu del cascu na navegación.

El "Juan Jorge R." ye'l cuartu ferry construyíu por Gondán pa Líneas Romero, depués del "Don Juan R.", el "Alexandro R." y el "Luis R.". La embarcación foi fabricada nel astilleru del muelle Sur de Castropol –na llende con A Veiga– y va operar en Canaries.

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