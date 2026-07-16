Reny Picot entama una inversión de 8 millones na fábrica d'Anleo pa depurar les agües y fabricar biogás p'autoconsumu
Industrias Lácteas Asturianas va construyir una nueva depuradora y va aprovechar los residuos pa xenerar biogás pa les sos calderes
Sixto Cortina (Traducción)
Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), compañía conocida pola so marca Reny Picot, proyecta una inversión de más de 8 millones d'euros na so fábrica d'Anleo, en Navia. El plan inclúi la construcción d'una nueva planta depuradora d'agües industriales que va aprovechar los residuos pa xenerar biogás y utilizalu nes calderes de la factoría. Un planteamientu d'economía circular.
El Principáu ta tramitando la evaluación d'impactu ambiental del proyeutu d'Industrias Lácteas Asturianas. La nueva estación depuradora d'agües residuales industriales (EDARI) va allugase nuna parcela propiedá de la compañía asitiada al pie de la planta de tratamientu d'agües esistente na fábrica multiproductu d'Anleo.
Teniendo en cuenta l'alta carga orgánica del efluente (procedente de la fabricación de productos lácteos), los promotores propunxeron una teunoloxía de tratamientu anaeróbicu d'agües residuales EGSB, qu'ufierta dos ventayes fundamentales: llogra una depuración afayadiza de los efluentes contaminaos al tiempu que xenera biogás, una fonte d'enerxía anovable que puede utilizase p'autoconsumu nos procesos industriales de la factoría, lo que meyora la viabilidá económica del proyeutu.
La solución adoptaba inclúi una llinia d'agües (con un sistema de bombéu y dellos tanques d'homoxeneización y tratamientu), una llinia de basa (con un dixestor pa les folles y un depósitu pa la deshidratación del dixestato) y una llinia de biogás (qu'inclúi un gasómetru p'almacenar el biogás xeneráu nel procesu de dixestión anaerobia de les folles, una unidá d'ensugáu frigoríficu del biogás, una planta de desulfuración bioquímica y una antorcha de seguridá pa quemar el biogás si nun se consume). El biogás xeneráu nel procesu va mandase, una vegada realizáu'l tratamientu d'ensugáu y de desulfuración, a una caldera esistente na fábrica.
Cuéntase con que la construcción y l'entamu de la nueva EDARI va tener una duración d'alredor de 14 meses y el presupuestu va ser de 8.075.000 euros.
Na fábrica de Reny Picot n'Anleo fabrícase lleche líquido, lleche en polvu, nata, mantega, quesos fundíos, quesos rallaos, postres, salses, productos dietéticos y d'alimentación infantil, complementos pa la industria farmaceútica.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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