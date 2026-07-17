Asturies encara un branu d'afitamientu turísticu, con un aumentu previstu de les ventes del 4,5%, superada namás na España Verde por Galicia

Exceltur pon a Asturies ente les comunidaes autónomes con meyores previsiones de crecimientu turísticu pa esta temporada, con un aumentu previstu de les ventes del 4,5%, superada namás na España Verde por Galicia. La combinación d'una elevada demanda del turismu nacional, el creciente interés del turismu internacional por destinos atlánticos y l'afitamientu de productos amestaos a la naturaleza y la gastronomía dexen encarar la campaña braniega con optimismu.

L'informe de Exceltur insiste na necesidá de meyorar la xestión de los destinos, reforzar les infraestructures, combatir la ufierta turística illegal y avanzar hacia un modelu que xenere más valor que volume. Esa reflexón resulta especialmente pertinente p'Asturies. Precisamente porque entá caltien un modelu basáu na calidá del paisaxe, la baxa densidá turística y la sostenibilidá, el Principáu tien la oportunidá d'afitase como ún de los destinos con mayor proyección d'España ensin reproducir los problemes de saturación qu'empiecen a afectar a otres zones del país. Asina, el branu de 2026 puede convertise nuna nueva prueba de que'l crecimientu turísticu tamién puede midise pola calidá de la esperiencia y non solo pol númberu de visitantes.

Ente abril y xunu, les ventes de les empreses turístiques asturianes crecieron un 4,2%, mentanto que la rentabilidá hotelera —midida al traviés del ingresu por habitación disponible (RevPAR)— aumentó un 4%. Son cifres qu'asitien a Asturies ente les comunidaes con meyor evolución de la España Verde y que confirmen que'l atractivudel destín sigue bien amestáu a aquello que busquen cada vez más viaxeros: naturaleza, gastronomía y un turismu alloñáu de la saturación.

Los datos tamién amuesen qu'Uviéu sigue ganando terren como destín urbanu. La rentabilidá hotelera pasó de 41,1 a 42,5 euros por habitación disponible, un crecimientu del 3,6% que reflexa'l bon momentu del turismu cultural, de congresos y d'escapaes de fin de selmana. La programación cultural, la ufierta gastronómica y el tirón del cascu históricu siguen reforzando la posición de la capital asturiana.

En Xixón, sicasí, el comportamientu foi distintu. L'ingresu por habitación disponible baxó de 44,4 a 39,5 euros, un descensu del 11% al respeutive del mesmu periodu del añu anterior, mientres na capital xube un 4%. La cayida de Xixón, que puede llamar l'atención, Exceltur interprétala como un axuste depués d'un 2025 especialmente bonu. Esto ye, más una vuelta a niveles habituales qu'un síntoma de perda d'atractivu. La ciudá sigue siendo ún de los grandes referentes turísticos del Cantábricu gracies a la so combinación de playa, cultura, gastronomía y actividá congresual.

El Principáu lleva dellos años beneficiándose d'un cambiu nes preferencies de los viaxeros. Y nel conxuntu d'España'l branu de 2026 encárase con meyores perspeutives de les que se contaba fai siquier unos meses. L'últimu informe de Exceltur dibuxa un panorama optimista . El PIB turísticu creció un 3,4% a lo llargo del segundu trimestre del añu, perriba del ritmu de la economía española, impulsáu por un mayor gastu de los visitantes internacionales y pol bon comportamientu del mercáu nacional.

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