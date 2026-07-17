La decisión de la Comisión Europea sobre l'alianza europea de la Universidá d'Uviéu: "Ye una perbona noticia"
La rede universitaria Ingenium afita'l so futuru con más financiación de la UE y l'oxetivu de que cada estudiante sienta que "forma parte d'un campus européu"
Sixto Cortina (Traducción)
Ingenium, l'alianza de diez universidaes europees que coordina la Universidá d'Uviéu, va siguir creciendo. La Comisión Europea dio la so aprobación al proyeutu Next Ingenium, garantizando asina la financiación del consorciu más allá del añu 2026. En concreto, la rede va tener 7,2 millones d'euros adicionales procedentes del programa Erasmus+ pal periodu 2027-2028.
La decisión de Bruxeles supon un emburrión bonu pa la iniciativa que, nel añu 2035, nagua por funcionar dafechu del tou con titulaciones conxuntes, más movilidá internacional y una estructura llegal propia. El primer reblagu de l'alianza, tal qu'adelantó va meses LA NUEVA ESPAÑA, va ser en septiembre, cola implantación de los "Ingenium Pathway Programmes". Un modelu que va permitir a los estudiantes ampliar les sos habilidaes y cursar asignatures n'estremaes universidaes europees con un plan d'estudios qu'inclúi un primer añu de clases online y estancies curties, y otru segundu con una movilidá de llarga duración.
Van entamase cinco programes piloto: trés en graos (Comerciu y Marketing, Turismu y Trabayu Social) y dos en másteres (Biotecnoloxía del Mediu Ambiente y la Salú, y Conversión d'Enerxía Eléctrica y Sistemes de Potencia). Caún d'ellos va tener un númberu reducíu de places, unes cinco, y la so selección afitaráse principalmente nel espediente académicu.
Con esta inyección financiera por parte de la Comisión Europea, Ingenium buscaafitase dafechu. El rector de la Universidá d'Uviéu, Ignacio Villaverde, celebró la noticia como "una perbona noticia". "L'enfotu de la Comisión confirma qu'avanzamos na dirección correuta y afálanos a siguir construyendo una universidá europea cada vez más integrada", destacó.
Na mesma llinia, el direutor de l'alianza, Juan Rayón, sorrayó qu'esta nueva etapa busca multiplicar les oportunidaes pal alumnáu. "Queremos que cada estudiante sienta dende'l primer día que forma parte d'un campus européu", afirmó. Ente los oxetivos más inmediatos figura l'entamu, pal cursu 2028-2029, de siete programes conxuntos de grau, máster y doctoráu con sellu européu.
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