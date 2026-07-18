L'Academia Asturiana de Ciencia ya Inxeniería premia a Juan Carlos Abanades como Investigador Distinguíu de 2026

L'Academia Asturiana de Ciencia ya Inxeniería concedió por unanimidá al doctor Juan Carlos Abanades García'l Premiu a Investigador Distinguíu 2026, en reconocencia a una trayectoria marcada pola "escelencia científica, el lideralgu internacional y la captación de recursos competitivos". La entrega del reconocimientu va celebrase'l miércoles 24 de setiembre nel Paraninfu de la Universidá d'Uviéu con motivu del Día de la Ciencia y la Inxeniería n'Asturies.

La comisión de selección del premiáu tuvo coordinada por Javier Sebastián y Cristina Rodríguez ya integrada por representantes de les secciones de Ciencia ya Inxeniería de Base Físico-Química y de Ciencia ya Inxeniería Biolóxica y Ambiental. El xuráu destacó la so "proyección internacional dende los sos primeros pasos profesionales", lo mesmo que'l "impactu alcanzáu pola so producción científica". Según recueye l'acta, "la clasificación bibliométrica ellaborada pola Universidá de Stanford asitia a Juan Carlos Abanades nel 0,2% de los investigadores más citaos nel campu de la Inxeniería Química". Tamién figura ente'l 2% de los científicos con mayor númberu de cites nel conxuntu de les árees de conocimientu.

L'Academia valoró mesmamente la so capacidá pa llograr financiación en convocatories competitives, "ún de los indicadores consideraos p'acreditar el so lideralgu y la continuidá de la so actividá investigadora". La comisión sorrayó amás la parte práutica de los sos trabayos. Abanades cuenta "con delles patentes llicenciaes o tresferíes y desenvolvió un intensu llabor empobináu a validar esperimentalmente la conocencia científica pa facilitar la so aplicación en proyeutos d'anovación industrial".

A esta actividá investigadora y de tresferencia axunta la so aportación a la formación de nuevos científicos. A lo llargo de la so carrera dirixió diez tesis doctorales, otru de los méritos incluyíos pol xuráu pa xustificar la concesión del galardón.

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