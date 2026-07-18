L'aeropuertu d'Asturies cierra'l meyor mes de la so historia y sigue estrizando récords
La terminal asturiana algama los 215.742 viaxeros en xunu, superando les sos cifres históriques de branu y afitando un enclín alcista del 12,4% interanual
Sixto Cortina (Traducción)
L'aeropuertu d'Asturies sigue estrizando récords. La terminal de Santiago del Monte cerró xunu con 215.742 pasaxeros, el meyor datu mensual de tola so historia, superando inclusive les cifres que tradicionalmente rexistren los meses de xunetu y agostu, los de mayor actividá turística.
Los datos publicaos esti día por Aena reflexen un crecimientu del 12,4% al respeutive del mesmu mes del añu pasáu y afiten l'enclín alcista que vive la infraestructura. Nel conxuntu del exerciciu, l'aeropuertu atropa yá 1.037.453 viaxeros a lo llargo del primer semestre, un 8,6% más que nos seis primeros meses de 2025. L'aeropuertu vive'l meyor momentu de la so historia, con 30 destinos direutos. Eso sí, Asturies cedió'l testigu esti mes a Santiago de Compostela como aeropuertu con más viaxeros del Noroeste: 277.649 de la infraestructura gallega, por 215.742 de los asturianos.
Un crecimientu sosteníu
El nuevu récord llega dempués de que l'aeropuertu cerrara 2025 como'l meyor añu de la so historia, al superar per primer vegada la barrera de los dos millones de pasaxeros, una marca qu'abultaba inalcanzable fai siquier unos años. La evolución de 2026 apunta a que la infraestructura podría volver a degolar el so propiu rexistru anual si caltien el ritmu de crecimientu na temporada alta.
El fuerte tirón del tráficu nacional sigue siendo ún de los principales motores del aeropuertu. Nos últimos meses reforzáronse especialmente les conexones con Madrid, qu'esti branu tienen una ufierta ensin precedentes gracies al aumentu de frecuencies de les compañíes qu'operen la ruta. Tamién s'incrementaron les places hacia destinos turísticos como Canaries, Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana, dientro d'una temporada braniega na que l'aeropuertu ufierta una trentena de conexones direutes.
La llegada de Wizz Air
El Principáu venceyó estos resultaos a la Estratexa de Conectividá Aérea impulsada pol Gobiernu autonómicu, que nes últimes selmanes cerró la incorporación d'una nueva compañía a la terminal asturiana.
Ye Wizz Air, que va empezar a operar a partir de finales d'ochobre y va convertise na novena aerollinea con presencia regular n'Asturies. La compañía va estrenar rutes con Londres-Luton, Madrid y Valencia, reforzando la competencia en dos mercaos nacionales d'elevada demanda y garantizando amás la continuidá de la conexón aérea cola capital británica depues de la retirada de Vueling de la ruta con Gatwick.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- Conmoción en Pravia por la muerte Raquel Suárez, 'Tati', la joven apasionada de las motos, 'trabajadora y buena persona', que sufrió un accidente en el Motorbeach
- La familia fallecida en Palencia sufrió el accidente en el mismo punto donde murió la médica gijonesa hace un mes: 'Esa autovía parece un campo de minas
- Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- Muere una joven de Pravia de 24 años en un accidente de moto en el recinto del Motorbeach de Vinuesa (Soria)
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada