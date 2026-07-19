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L'absentismu supon un costu de más de 1.312 millones al añu n'Asturies

El Principáu supera con muncho la media d'ausencies al trabayu d'España y dispara'l gastu que tienen d'asumir les empreses y el sistema públicu

L'absentismu llaboral.

L'absentismu llaboral. / LNE

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Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

L'absentismu costó-y a la economía asturiana más de 1.312 millones d'euros a lo llargo del añu pasáu. Rescámplalo un estudiu publicáu va unos díes pol centru d'estudios del grupu de recursos humanos Adecco que tien en cuenta les hores perdíes y el so costu llaboral (salariu más cotizaciones y otros costos), que ye abonáu poles empreses y el sistema públicu.

L'informe destaca qu'en 2025 la tasa media d'absentismu n'España algamó'l 7,6% de les hores apautaes, máximu históricu de la serie y 0,34 puntos porcentuales perriba de 2024. El componente d'incapacidá temporal esplica la mayor parte del fenómenu, porque representa cerca del 78% del absentismu total y algama una tasa del 5,95%, tamién máximu de la serie. Traducíu a euros, l'absentismu costó a la economía española 59.109 millones d'euros l'añu pasáu. La cifra crez un 11,7% sobre 2024 y cuasi dobla la de 2019 (30.171 millones), reflexando lo mesmo l'aumentu de la tasa como l'encarecimientu del costu llaboral.

N'Asturies la tasa media d'absentismu en 2025 foi inclusive más alta que la media nacional, del 8,9%, cinco décimes más que l'añu anterior. Traducíu a euros, l'absentismu costó-y a la economía asturiana 1.312 millones d'euros.

Pa Carlos Arcas, direutor de The Adecco Group Institute, el problema del absentismu "pide mirar más allá de les baxes llaborales porque son munches les causes fondes detrás d'esta alta tasa: avieyamientu de la población activa como cosa estructural y non coyuntural, el cuidáu de la salú mental de manera reactiva y non preventiva, una mayor duración de los procesos d'incapacidá temporal pola presión sanitaria creciente (saturación de l'atención primaria, llistes d'espera mayores…), la persistencia de condiciones físiques esixentes en dellos sectores, y una coordinación insuficiente ente sistema sanitariu, mutues y empreses".

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La salú mental ye yá la segunda causa d'incapacidá temporal por númberu d'episodios y la primera por duración media. Les baxes por salú mental crecieron un 111% en cinco años.

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