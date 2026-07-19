El pescáu iguala al güevu como l'alimentu que más xube n'Asturies
La xuba de los precios nel Principáu foi del 2,7% en xunu, la segunda tasa más baxa ente les comunidaes autónomes depués d'Estremadura
Sixto Cortina (Traducción)
El preciu del pescáu n'Asturies xubió nel últimu añu un 14,7% y yá atayó al de los güevos, que s'encarecieron un 15% polos efectos del gripe aviar, una tasa que foi apangando nos últimos meses. El pescáu, a la contra, sigue la so esguilada venceyada a la escasez de captures, l'aumentu de costos operativos y l'incrementu de la venta en bandexes, qu'alza el costu.
L'índiz de precios de consumu (IPC) xubió n'Asturies en xunu un 2,7% interanual, dos décimes menos qu'en mayu, mentanto que l'encarecimientu de los alimentos ensuaveció del 2,6 al 2,2%, según los datos publicaos esti día pol Institutu Nacional d'Estadística.
Los mesmo que nos últimos meses, Asturies tuvo en xunu una xuba interanual del IPC más suave que la media nacional (3,2 %) y rexistró la segunda tasa más baxa ente les comunidaes autónomes, namás per detrás d'Estremadura (2,4%) ya hermana a la de Navarra.
En tasa interanual y por grupos de precios, les mayores xubes correspondieron a los restaurantes y los agospiamientos, un 5,3%; el tresporte, qu'inclúi los carburantes, un 5,1%; la vivienda, qu'inclúi la eletricidá, un 4,5%; los cuidaos personales, un 2,9%; los seguros y los servicios financieros, un 2,8%, y los alimentos y bebíes non alcohóliques, un 2,2%. Los únicos grupos que s'abarataron son el vistíu y el calzáu, un 7,5%, y los servicios d'educación, con un 0,6%.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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