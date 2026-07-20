Ciencia destina ocho millones a reforzar l'actividá de los grupos d'investigación que trabayen n'Asturies

La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu, al traviés de l'Axencia Sekuens, impulsa una nueva convocatoria d'ayudes, dotada con ocho millones, pa grupos d'investigación que trabayen n'Asturies. Esta llinia ta destinada a fortalecer l'actividá científica d'escelencia na comunidá a lo llargo del periodu 2026-2027.

El programa, nel que collabora la Fundación pal Fomentu n'Asturies de la Investigación Científica Aplicada y la Teunoloxía (Ficyt), pretende potenciar la investigación en toles árees de conocencia, en mires d'afitar equipos con trayectoria ya impulsar el talentu emerxente. Ente les novedaes d'esta edición rescamplen midíes de simplificación alministrativa, que mengüen la documentación que tienen d'apurrir les entidaes solicitantes y entaínen la tramitación de solicitúes.

La llinia tien una dotación inicial d'ocho millones distribuyíos en dos anualidaes, cola posibilidá de doblar esi presupuestu en función de la disponibilidad presupuestaria. Les actuaciones que puedan enxaretase nel programa del Fondu Européu de Desarrollu Rexonal (Feder) y nos ámbitos de la Estratexa d'Especialización Intelixente (S3), tamién van poder recibir financiación europea.

Creación d'equipos

Estes ayudes contribúin a garantizar la estabilidá de los grupos d'investigación yá afitaos y, al empar, afalen la creación y fortalecimientu d'equipos empobinaos por persones investigadores moces con trayectories prometedores que s'incorporen al sistema asturianu d'I+D+i.

Los grupos afitaos tienen de tar formaos por un mínimu de trés doctores venceyaos a la entidá solicitante a tiempu completu. Pela so parte, los emerxentes han tener con un mínimu de dos miembros venceyaos a tiempu completu cola entidá solicitante, ente los que tendrá de figurar l'investigador principal, que va exercer el lideralgu del grupu.

En llinia col compromisu del Gobiernu d'Asturies cola igualdá d'oportunidaes y l'amenorgamientu de la fienda de xéneru nel ámbitu científicu, la convocatoria incorpora criterios que favorecen a aquellos grupos que tienen una mayor participación de muyeres.

Van poder ser beneficiaries d'estes ayudes les persones xurídiques que desenvuelvan la so actividá na comunidá: organismos públicos d'investigación del Estáu, universidaes públiques, otros centros públicos d'I+D o entidaes ya instituciones sanitaries, públiques y privaes, venceyaes al ámbitu de la salú.

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L'anterior convocatoria, correspondiente al periodu 2024-2025, recibió 120 solicitúes, de les que s'aprobaron 81 proyeutos nos que participaron 1.243 investigadores. En xunto, concediéronse 11,4 millones n'ayudes.