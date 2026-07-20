Premien a una investigadora de la Universidá d'Uviéu pol so estudiu sobre'l bosón de Higgs

La Real Sociedá Española de Física premió a la investigadora Clara Ramón Álvarez por una tesis desenvuelta na Universidá d'Uviéu sobre la relación ente'l quark top y el bosón de Higgs, dos de les partícules elementales pesaes más conocíes.

El trabayu, realizáu nel Grupu de Física Esperimental d'Altes Enerxíes del Institutu de Ciencies y Teunoloxíes Espaciales d'Asturies (ICTEA), utilizó datos del esperimentu CMS del Gran Colisionador d'Hadrones del CERN. La tesis tuvo dirixida polos profesores Javier Cuevas y Javier Fernández Menéndez.

Una interacción poco frecuente

La investigación estudió procesos pocu habituales nos qu'apaecen en xunto quarks top y bosones de Higgs. Analizar estos choques permite comprobar si'l comportamientu de les partícules coincide coles predicciones del Modelu Estándar, la teoría qu'esplica la composición fundamental de la materia.

Cualquier esviadura al respective d'eses previsiones podría dar pistes sobre fenómenos físicos inda desconocíos.

Un nuevu métodu d'analís

La tesis incorporó tamién un algoritmu pa meyorar la identificación de leptones, partícules como los electrones y los muones, ente la gran cantidá de señales rexistraes dempués de cada choque.

El xuráu destacó “la so contribución pionera al estudiu esperimental del acoplamientu del quark top y el bosón de Higgs”. Ramón aseguró que'l reconocimientu supon “un arguyu depués de dellos años de trabayu” y agradeció'l sofitu de los sos direutores y del equipu investigador.

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