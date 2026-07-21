El certame lliterariu "Mánfer de la Llera" de La Montera ya tien ganadores

La centenaria Sociedad Recreativa y Cultural La Montera de Sama va celebrar el próximu 26 de xunetu un actu abiertu p'apurrir los premios correspondientes a la IV Edición del so Certame Internacional de Cuentos Curtios "Mánfer de la Llera". L'actu va tener llugar a les 13:00 hores nel salón central de la sede de La Montera. Amás d'apurrir los premios, La Montera va presentar el llibru de los trés primeros años del certame con tolos cuentos ganadores y va intervenir la banda "Gaiteros del Carbón".

Los cuentos ganadores d'esti añu fueron "Sobre la busca de la perfección llingüística como trestornu de fala", del músicu y escritor Xaime Martínez, na categoría d'adultos n'asturianu, y "Manolín el cabreru", de Samuel Tolosa Niembro, na de menores n'asturianu. L'abondosa ya imaxinativa participación de neños de terceru de primaria llevó al xuráu a proponer un accésit al cuentu "Xuanín númberu unu y los arbeyos máxicos", de Martín Pérez.

Na categoría d'adultos en castellán premió'l cuentu "Carolina somos todos", del autor d'Alcalá de Henares Juan Carlos Muñoz. Por segundu añu consecutivu, el premiu al meyor cuentu pa menores en castellán viaxó al otru llau del Atlánticu, concediéndose al autor limeñu Bruce Brad Oskar Silva Conchucos, pol cuentu "Todo lo que dejamos encendido".

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