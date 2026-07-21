L'Hospital del Nalón, pioneru nel usu d'una ferramienta dixital pa meyorar "l'atención a pacientes graves"

L'Hospital Valle del Nalón de Llangréu va estrenar una novedosa ferramienta que va ayudar na "atención a pacientes graves". Tal que señalen dende la Conseyería de Salú, entamóse con esta nueva funcionalidá de la historia clínica electrónica, denominada "Selene", qu'ayuda na atención de los usuarios n'estáu grave. L'hospital de Riañu ye'l primeru en tenela n'Asturies, y cuéntase con que "se vaiga estendiendo progresivamente a tola rede del Serviciu de Salú (Sespa)".

La principal utilidá d'esta ferramienta "Selena" ye "la so capacidá p'ayudar a los profesionales sanitarios a identificar, bien lluego, situaciones de riesgu y actuar con rapidez".

"Selene" forma parte "del procesu de tresformación dixital que se desarrolla na sanidá pública asturiana", esplicaron dende'l Principáu. La ferramienta "analiza de forma continua parámetros clínicos rexistraos na historia electrónica, como la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la saturación d'osíxenu o les resultancies de llaboratoriu, ente otros". Por aciu de l'aplicación d'escales de valoración validaes a nivel internacional, "xenera alertes cuando detecta signos compatibles con un posible empeoramientu del estáu de salú".

Información en tiempu real

D'esta miente, los equipos del Serviciu d'Urxencies y de la Unidá de Cuidaos Intensivos disponen de "información relevante y en tiempu real, p'antemanase a posibles entueyos, tomar les decisiones oportunes y meyorar l'atención".

Esti nuevu recursu, sorraya la Conseyería de Salú, "contribúi a reforzar la vixilancia de los pacientes más vulnerables, facilita'l siguimientu de los protocolos clínicos y apurre un soporte adicional a profesionales de la medicina y la enfermería, lo qu'ayuda a ufiertar una respuesta más axilosa delantre situaciones crítiques".

Pal desenvolvimientu d'esta aplicación, tuvose'l sofitu de profesionales d'Urxencies, UCI y de la mesma Conseyería, en mires d'integrar na práutica asistencial una solución qu'aprovecha tol potencial del rexistru electrónicu pa meyorar la seguridá y la calidá". Según Salú, cola incorporación d'esta ferramienta, "la rede sanitaria pública avanza nel usu de soluciones dixitales empobinaes a meyorar los resultaos y la satisfacción de los pacientes".

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"