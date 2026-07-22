Llendar les redes sociales a los menores ensin un plan d'educación dixital nun sirve, avisen les espertes

Esti día, cuando Ursula von der Leyen recibió l'informe del comité d'espertos nomáu pola UE sobre l'accesu de los menores a los dispositivos dixitales, la presidenta de la Comisión Europea utilizó una metáfora bien elocuente pa esplicar cómo había que treslladar les responsabilidaes a les empreses, y non a los tutores o a los neños. "Nun esperamos que los neños diseñen los sos propios cinchos de seguridá. Nun esperamos que los padres instalen los airbags en casa". El problema, señala agora Rebeca Cerezo, catedrática de Psicoloxía Evolutiva de la Universidá d'Uviéu, ye que'l cinchu "sabemos cómo lu usar: enseñáronnoslo y llevamos años y años prauticando cómo lu abrochar". ¿Pasa lo mesmo coles redes, los videoxuegos o la IA? "Rotundamente, non".

Lo mesmo ella que Patricia Solís, doctora en Psicoloxía pola Universidá d'Uviéu y profesora titular na UNIR (Universidá Internacional de La Rioxa), y María Esther del Moral, catedrática de Teunoloxía Educativa de la Universidá d'Uviéu, coinciden en que los propósitos de la UE de regular l'accesu pa que los menores de 13 años nun aporten a les redes sociales son bonos pero que nun van funcionar si nun hai campañes d'educación dixital sólides. "De nada val regular ensin educar". "El fenómenu dixital", resume Cerezo pa concluyir l'analoxía colos airbags, "ye infinitamente más complexu y opacu pal usuariu final. Y hai una contraparte con intereses económicos remando a rodapiellu".

Patricia Solís pon el principal aciertu del informe nel nuevu enfoque. "Camuda una narrativa qu'a lo llargo de los años cargó cuasi tola responsabilidá sobre les families". Dende la psicoloxía, esplica, sábese que'l comportamientu de los menores "nun depende namás de la so capacidá d'autocontrol o de la supervisión parental, sinón tamién de les carauterístiques del entornu. Y si les plataformes se diseñen pa garrar l'atención por aciu de mecanismos "altamente reforzantes", conclúi , "ye razonable esixí-yos una responsabilidá proporcional na protección de los menores". El so reparu llega dempués: "Sería una equivocación pensar qu'afitar una edá mínima va resolver el problema". L'oxetivu, sostien, nun tendría de ser retrasar l'accesu namás, sinón aprovechar esi tiempu pa desarrollar el pensamientu críticu, la regulación emocional y la capacidá de xestionar la presión social d'estos entornos.

Llendes poco realistes

Esa idea —regular pero acompañando— compártela Rebeca Cerezo, que ve les restricciones como "un bon coadyuvante", "concretes" y "basaes n'evidencies científiques", anque "non demasiao realistes". El Reglamentu de Servicios Dixitales, cita, yá contempla dalgunes d'estes directrices dende va años. La solución, insiste, "pasa por crear una conciencia colectiva sobre l'usu responsable de redes y dispositivos, y pa eso queden munchos kilómetros". Paez-y "acertadísimo" que s'encamiente a los padres a acompañar a los fíos, pero matiza que munchos "nun tienen les ferramientes necesaries": "Dalgunos nun tán preparaos nin p'acompañar a los sos fíos viendo un partíu de fútbol na tele". Y amesta una alvertencia contra'l reproche fácil: "Toos somos vulnerables al algoritmu". Cerezo conclúi que Bruxeles fai bien n'apuntar a les teunolóxiques, pero alvierte que "nun val coles sentencies que tamos viendo cuando'l dañu yá ta fechu" y que con too y con ello a les Big Tech el dañu económicu resúlta-yos aceptable.

Del Moral apurre los datos. Los estudios del so equipu TECN@ sopelexen que'l tiempu que los menores pasen col móvil, y n'especial n'Instagram o TikTok, "correllaciónase negativamente col que dediquen al estudiu", en llinia col descensu del rendimientu que reflexen PISA, TIMSS y PIRLS en matemátiques y llectura. L'usu intensivu, amiesta, rellaciónase con "una menor capacidá d'atención, memoria y concentración" y erosiona los vezos llectores. Pero'l principal motivu d'alarma, avisa, "trescala l'ámbitu académicu": ciberacosu, tecnopatíes como l'ansiedá o la dependencia del móvil, problemes d'autoestima amestaos a los estándares de beldá y riesgos de victimización sexual. Por eso ve necesario regular l'accesu de los menores de 13 años, siempre que s'activen al empar programes d'alfabetización dixital: "La nuesa apuesta pasa por formalos pa una ciberciudadanía sana, porque lo que ye güei les redes son les ferramientes de socialización por excelencia", conclúi.

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