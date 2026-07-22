La sala de 112 d'Asturies atendió en xunu más de 2.000 llamaes diaries: estos son los motivos d'emerxencia más avezaos
Bomberos d'Asturies fexo nesti periodu 1.139 salíes pa estremaes intervenciones
Sixto Cortina (Traducción)
La Sala del 112 del Serviciu d'Emerxencies del Principáu d'Asturies (SEPA) recibió un total de 62.546 llamaes el pasáu mes de xunu. La media diaria de llamaes foi de 2.085. La mayor parte, en concretu 44.105, fueron d'emerxencia, esto ye, rellacionaes con dalgún incidente. Amás, contabilizáronse 3.063 llamaes informatives y 2.619 llamaes de trabayu.
Toes estes llamaes al 112 Asturies derivaron na apertura de 25.028 incidentes que requieron la movilización de dalgún tipu de recursu. Les más d'elles, 17.804 correspuéndense cola categoría d'atención sanitaria. Tamién se rexistraron, ente otros, 3.465 incidentes rellacionaos cola seguridá ciudadana y seguridá vial y 677 accidentes de tráficu. La media diaria foi de 834 incidentes.
Diecinueve parques de bomberos y trés helicópteros
Al respeutive de l'actividá de la rede de parques de Bomberos del SEPA, hai que señalar que, a lo llargo del pasáu mes de xunu, fexéronse un total de 1.139 salíes a estremaes intervenciones, 323 pa incendios, de les que 223 salíes fueron pa incendios forestales y 100 pa incendios urbanos. Ente otres, tamién se realizaron 50 salíes pa rescates, 9 pa rastrexos y 36 p'accidentes de tráficu. Amás, contabilizáronse 445 salíes pa retiraes d'elementos peligrosos, fundamentalmente pa retirada d'himenópteros.
Bomberos del SEPA tien 19 parques de bomberos distribuyíos por tola comunidá que trabayen en rede baxo un criteriu de funcionalidá, esto ye, garantizar la mayor rapidez y eficacia posible en cualquier puntu d'Asturies. L'organismu autónomu tamién dispon de trés helicópteros, ún d'ellos medicalizáu, p'atender les emerxencies que puedan surdir en tol territoriu y otros dos multifunción, destinaos, fundamentalmente, pa estinción d'incendios forestales.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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