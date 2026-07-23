Gladiadores, rituales y maquillaxe romanu visten el yacimientu de La Estaca

Presenciar una engarradiella de gladiadores, goler un perfume de la dómina romana o conocer el pesu real de la cota de malla d'un soldáu. Estes son dalgunes de les actividaes que pudieron disfrutar alredor d'un centenar d'asistentes a les visites teatralizaes al yacimientu de la Villa Romana de La Estaca, en Les Regueres, el sábadu pasáu. La xornada foi'l remate del ciclu de puertes abiertes entamaes pola asociación d'Amigos de la Villa Romana, a lo llargo de tola selmana.

Diez actores de l'asociación Hispania Romana empobinaron les recreaciones. Estremaos en cuatro talleres, esplicaron dellos aspeutos de la vida cotidiana na dómina romana. Falaron sobre maxa, creencies y rituales, escritura, el tocador y el maquillaxe de la muyer y los soldaos romanos. “El militar ye'l que más afición tien, sobre manera ente los rapazos”, asegura Juan Ramón Muñiz, direutor de les escavaciones. En caúna de les estancies, los visitantes pudieron recibir una esplicación, lo mesmo preguntar ya interactuar colos recreacionistes y los elementos que s'enseñaben.

Los asistentes, munchos d'ellos neños, pudieron viaxar sieglos atrás estremaos en trés pases. La sesión d'esti día foi la única teatralizada, y nun se centró específicamente nos nuevos afayos como sí lo fixeron les visites empobinaes que se desarrollaron a lo llargo de la selmana pasada. Sicasí, esti sábadu pasáu, aquellos que preguntaron sobre'l yacimientu porque nun pudieron asistir a les visites de la selmana, tuvieron la oportunidá de recibir una curtia esplicación de parte de Muñiz sobre les ruines, que taben a la vista. Les visites entamaron en 2019 na última selmana de la campaña d'escavación “pa que la xente pueda ver la evolución de los trabayos y tenga la oportunidá de ver les estremaes habitaciones de la villa in situ, porque depués volvemos a enterrales”, esplica'l director. "A la xente", valora, "présta-y, paez-yos perinteresante esta manera d'averase a la historia”.

D'equí p'arriba, l'equipu d'arqueólogos qu'escaven na Villa Romana de Andayón va siguir trabayando sobre'l material arrexuntáu en mires de valorar les posibilidaes temporales y económiques pa entamar la siguiente campaña d'escavaciones.

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