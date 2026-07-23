El problema de les vacantes de direutor nos centros educativos: les cinco midíes coles qu'Asturies quier igualu

Cinco son les midíes que se tán impulsando dende la Conseyería d'Educación pa emprobar l'asuntu de les vacantes p'asumir les direcciones de centros nel Principáu. La primera d'elles tien que ver con una formación nel desarrollu de la función direutiva "cada vez más actualizada y cercana a les necesidaes del día a día de los centros", espliquen dende'l departamentu que dirixe Eva Ledo. Al tiempu tamién se van ellaborar "guíes y aplicaciones de sofitu" p'acompañar a los profesionales en cargos direutivos. Pal cursu qu'entra son 45 les places pendientes de cubrir, lo que va obligar a recurrir a un nomamientu estraordinariu, que ye'l procedimientu que contempla la llei cuando queda ermu'l concursu de méritos ordinariu, un problema habitual nos últimos años y que los docentes achaquen al escesu de carga burocrática y la falta d'interés por ocupar esos puestos.

Otra de les midíes de la Conseyería d'Educación pa torgar que se produzan nueves vacantes pasa por echar un gavitu alministrativu a les direcciones unipersonales, amás de caltener una "escucha permanente", lo mesmo d'un xeitu direutu a los mesmos directores, qu'a los sos comités de representación. Toes estes midíes axúntense, defenden fontes de la Conseyería, a les conseñaes nel pactu "Asturies Educa" en favor d'una "desburocratización" de la enseñanza pública pa que'l cargu de dirección resulte "más curiosu".

Namás un cursu escolar

Fontes de la Conseyería recuerden al empar que'l nomamientu estraordinariu de direcciones de centros educativos ye'l procedimientu normativu y que'l Serviciu d'Inspección Educativa realiza una propuesta, basada en criterios puramente téunicos y pedagóxicos, y la conseyería noma a esa persona. Esi cargu, amesten, ocúpase por comisión de servicios por un periodu que puede ser "d'ente ún y cuatro años", anque la conseyería vien faciéndolo por un cursu escolar namás hasta que se convoca un nuevu procedimientu ordinariu.

Dende'l departamentu que dirixe Eva Ledo afirmen qu'estes vacantes nes direcciones ye daqué que se vien repitiendo "dende va años", magar los datos de los últimos cursos permiten comprobar que tán amenorgando esos nomamientos estraordinarios. Si nel cursu 2022-2023 fueron 77 los nomamientos estraordinarios, pal 2026-27 cuentase con que que seyan 45, lo que supon un 41,5% menos al respeutive de va un llustru. Les vacantes pa les places de direutor nel cursu 2023-24 obligaron a realizar 57 nomamientos estraordinarios mentanto que nel cursu siguiente fueron yá siete menos, 50 en total. L'añu pasáu xubió a 56 nomamientos, pero del total, namás 37 fueron por ausencia de candidatures, esclariaron dende Educación.

Circular pal cursu 2026-2027

Amás, la nueva circular d'entamu de cursu establez, ente los sos principales oxetivos, impulsar midíes pa reforzar l'autoridá del profesoráu y el reconocimientu por parte de tola comunidá educativa, cuantusimás, por parte del alumnáu y les families.

Al tiempu, contémplase la meyora de la convivencia y del bienestar emocional, l'impulsu a la inclusión educativa y el desarrollu de la coeducación. Amás, el documentu incorpora novedaes empobinaes a fortalecer l'alquisición de competencies por parte del alumnáu y concrétase'l desenvolvimientu de les actividaes extraescolares. Nesti ámbitu, la conseyería va siguir desarrollando estratexes de prevención, detección temprana ya intervención, de la que va reforzar la formación permanente del profesoráu y va poner a disposición de docentes y families nuevos materiales y recursos de sofitu.

El próximu cursu tamién va permitir rematar delles de les midíes previstes n'Asturies Educa, ente elles l'incrementu de les plantiyes pa reforzar l'atención a la diversidá, la mengua de les ratios por aula, la meyora na desburocratización de los centros y l'aprobación de desarrollos normativos pendientes, como'l decretu d'equidá.

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