Arcelor y Xixón beben la metá del agua del "grifu d'Asturies": del parque de Redes sal el 98% del suministru de Cadasa

El consumu d'agua de los asturianos volvió xubir en 2025, circunstancia que se da de contino desque hai estadístiques. Según l'informe de xestión del Consorciu d'Agües d'Asturies (Cadasa), l'añu pasáu proporcionó a los asturianos poco más de 58 millones de metros cúbicos d'agua potabilizada, 1,5 millones más que l'exerciciu anterior. Los máximos consumidores, que beben práuticamente la metá d'esti agua, vuelven ser, por esti orde, la empresa Arcelor (cerca de 14 millones de metros cúbicos) y el Conceyu de Xixón (13.149.800). De tol agua proporcionao por Cadasa, el 97,6% sal de la potabilizadora de Comiyera, nel parque natural de Redes.

Del agua qu'apurren los dos conceyos de Redes, Sobrescobio y Casu, que en xunto apenes devasen los 2.500 vecinos, dase de beber a tola zona centro d'Asturies, práuticamente 800.000 asturianos. Ello ye que se llama al altu Nalón "el grifu d'Asturies". De la potabilizadora de Comiyera, puesta al pie del pantanu de Rusecu –y que garra l'agua d'esta presa y de la de Tañes, agües arriba– salieron 56.652.400 metros cúbicos d'agua. Fueron 1.189.145 más que nel exerciciu anterior, l'equivalente a 475 piscines olímpiques más. El 2,4% de l'agua que queda y qu'apurre Cadasa a los sos conceyos consorciados sal del pantanu d'Arbón, nel occidente asturianu. N'once años, el consumu d'agua potabilizada aumentó n'Asturies de 50,89 a 58 millones de metros cúbicos, esto ye, un 14%. Namás en 2025 el crecimientu foi del 2,7% (600 piscines olímpiques).

Usu industrial

De magar Cadasa ellabora los sos informes anuales, cabezalera de los consumos industriales –y del xeneral– siempre tuvo la empresa Arcelor. Con 13.970.832 de metros cúbicos recibíos, el so consumu d'agua equival al de más de 5.500 piscines olímpiques. Amás, esti consumu medró en 442.432 metros cúbicos. Otres industries que son grandes consumidores son Asturiana de Zinc (2 millones), Central Llechera (1,16) y Dupont (1,07 millones).

Consumu domésticu

En cuanto al consumu domésticu, el conceyu más pobláu d'Asturies, Xixón, ye'l mayor consumidor. Esti Conceyu, amás, complementa'l so suministru con otra trayida d'agua procedente del parque natural de Redes, la de Los Arrudos, p'arriba de Caliao (Casu). El consumu xixonés menguó esti exerciciu en 1,4 millones de metros cúbicos.

Depués de Xixón, Uviéu ponse como'l segundu máximu consumidor, con cerca de 6 millones de metros cúbicos d'agua. Uviéu tamién complementa'l so consumu con otra trayida procedente de les Cuenques, nel so casu dende la del Caudal, por qu'utiliza l'agua del pantanu de Los Alfilorios (Morcín). Nel so casu, aumentó la so dependencia de Cadasa, al incrementar en 640.000 metros cúbicos l'agua utilizada.

Ampliación

Cadasa cuenta facer fuertes inversiones nel "grifu d'Asturies", con una ampliación de la potabilizadora de Comiyera en cartera . Ello ye que mercó los terrenos que llenden cola central, ocupaos por una piscifactoría abandonao, que terminó de valtar fai yá más d'un añu. La planta actual tien una capacidá de tratamientu de 3.200 llitros por segundu. Quier aumentase n'otros 1.000 más.

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