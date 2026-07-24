TSK ingresa cuasi 72 millones d'euros pola devolución de la financiación concedida a un proyeutu en Panamá

La inxeniería asturiana TSK ingresó cerca de 71 millones d'euros (82 millones de dólares al cambiu actual) procedentes del repagu de la financiación concedida a Avanzalia Panamá, una operación que va permitir reforzar la posición de tesorería de la compañía y cumplir los planes treslladaos a los inversores cuando la so salida a bolsa.

La empresa comunicó esti día a la Comisión Nacional del Mercáu de Valores (CNMV) que los fondos vienen de la lliquidación de la Serie Senior A del programa de bonos corporativos d'Avanzalia Panamá, venceyaos a una planta fotovoltaica de 150 megavatios picu (MWp). Según TSK, la totalidá del importe va destinase a incrementar la so posición de caxa, en llinia col so plan estratéxicu.

Con esti nuevu cobru, la compañía xixonesa recuperó yá unos 95,3 millones d'euros (109 millones de dólares) dende setiembre de 2024 pola financiación concedida a Avanzalia Panamá. Amás, queda pendiente un últimu pagu de cerca de 7 millones d'euros (8 millones de dólares), más intereses, que la empresa cuenta recibir nos próximos meses.

TSK, especializada n'inxeniería y teunoloxía pa los sectores industrial y enerxéticu, supera anguaño los 1.000 millones d'euros de facturación anual, tien una plantía de más de 1.500 trabayadores y desarrolló proyeutos en mediu centenar de países a lo llargo de les sos cuatro décades d'actividá.

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