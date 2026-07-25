El cordobés Miguel Repollés lleva'l XXI Certamen de Pintura "Villa de Arriondas"
La vixésima primer edición del certame axuntó a un bon númberu d'artistes nel conceyu de Parres col tema "Caminos, sendas, senderos y paseos"
Sixto Cortina (Traducción)
El cordobés Miguel Repollés Martínez, col so llenzu "Camino a Villa Encarnación" féxose col primer premiu de la vixésima primer edición del Certame de Pintura "Villa de Arriondas", desarrolláu'l domingu, 19 de xunetu, que axuntó a un bon númberu d'artistes nel conceyu de Parres. El premiu taba dotáu con 1.200 euros.
Col tema “Caminos, sendas, senderos y paseos” programó esti alcuentru col arte. Segundu quedó Fernando de Vicente Garrido, de Bérriz (Vizcaya ), pola acuarela titulada “Camino a La Valleya", esti premiáu con 850 euros; y tercera Zara García Sanz, de Camargo (Cantabria), por "Camino del Molino de La Tejera", con 450 euros.
El xuráu tuvo presidíu por María del Rosario Huelga Fernández, conceyala de Cultura del Conceyu de Parres y taba formáu por: Francisco José Rozada Martínez, Begoña Blanco del Bustio, Mónica Hevia Escandón y Agustín Aramburu Melero.
"Gracies a toes y tolos artistes participantes, felicidaes a los premiaos y agradecimientu especial a los miembros del xuráu pola so xera nuncacenciella", comentó l'alcalde Emilio García Longo depués del ésitu collecháu nesta nueva edición, una de les grandes cites culturales de cuantes se celebren a lo llargo del añu na comarca oriental del Principáu d'Asturies.
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