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El Muséu Nicanor Piñole reivindica la relación del artista con Ponga al traviés del nuevu llibru de Peio H. Riaño

La publicación, presentada'l miércoles pasáu, propón un percorríu pelos paisaxes qu'inspiraron al pintor y pol patrimoniu natural y cultural del conceyu

Saturnino Noval, Montserrat López Moro y Peio H. Riaño na presentación.

Saturnino Noval, Montserrat López Moro y Peio H. Riaño na presentación. / Marcos León

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Demi Taneva

Sixto Cortina (Traducción)

Xixón

El Muséu Nicanor Piñole acoyó'l miércoles pasáu la presentación de "Paisaje Piñole. Visiones naturales y culturales de un pintor montañero en el concejo asturiano de Ponga", el nuevu llibru del historiador del arte y periodista Peio H. Riaño.

La obra afonda nel venceyu que Nicanor Piñole ltuvo col conceyu de Ponga al traviés d'un percorríu que combina l'arte, el monte y el patrimoniu natural y cultural. El llibru convida al llector a afayar los paisaxes qu'inspiraron al pintor y plantea un viaxe pelos caminos nos que conflúin la creación artística, la naturaleza y la memoria del territoriu.

Na presentación participaron la conceyala de Cultura, Museos ya Industries Creatives, Montserrat López Moro; el direutor de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidá Popular, Aitor Martínez Valdajos; el direutor de los museos Casa Natal de Xovellanos y Nicanor Piñole, Saturnino Noval García; y el mesmu autor.

Peio H. Riaño, historiador del arte y periodista, cuenta con una amplia trayectoria como ensayista y divulgador cultural. Ente les sos publicaciones destaquen "Las invisibles", "Decapitados" y "Marquesa. El mayor robo de arte de la historia de España", amás de dellos proyeutos de divulgación sobre patrimoniu y historia del arte. La presentación axuntó a públicu interesáu na figura de Piñole y na conexón ente'l paisaxe asturianu y la creación artística.

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