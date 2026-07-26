Un añu de fuelgues de médicos aumenta les llistes d'espera en más de 17.500 pacientes

Un añu de fuelgues intermitentes de médicos pasó factura a la sanidá pública asturiana. Les llistes d'espera aumentaron en cerca de 2.500 pacientes pa operase y en más de 15.000 pa una consulta col especialista.

Asina lo indiquen los datos espublizaos esti día pola Conseyería de Salú del Principáu, correspondientes al pasáu 30 de xunu. Un total de 23.395 persones tán pendientes d'una ciruxía; y 120.827 aguarden por una primer consulta. La demoranza media pa una ciruxía ye de 86 díes. Pa una primer consulta col especialista, de 105 díes.

En xunu de 2025, taben n'espera 20.957 pacientes pa operase y 105.584 pa una cita col especialista.

Esti balance tien llugar depués de doce meses de paros de médicos en toa España, en protesta contra la negativa del Ministeriu de Sanidá a entamar un Estatutu Marco específicu pa los facultativos. Los tramos de fuelga desarrollaos ente los meses de xunu del añu pasáu y d'ésti tuvieron una duración máxima d'una selmana. Sicasí, los sindicatos de tol país (tamién los d'Asturies) cuenten cola posibilidá de convocar un paru indefiníu na seronda, nel casu de que'l Ministeriu de Sanidá nun modifique la so postura.

Negociar colos médicos

La Conseyería de Salú aseguró va unos díes que, nesta tesitura, va caltener "la negociación col colectivu médicu, cola firme voluntá de llegar a alcuerdos", y va siguir col plan estructural d'actividá peles tardes en mires d'encurtiar les demorances. Al empar, l'Alministración sanitaria va siguir "impulsando les midíes organizatives oportunes pa incrementar l'actividá, dar prioridá a les persones con mayor urxencia clínica y facer menguar les demorances más allargaes".

Diferencies ente hospitales

En relación colos datos publicaos esti día, rescampla'l fechu de que, sabiendo que los hospitales de les ales d'Asturies tienen problemes dende va bien de tiempu pa cubrir les sos places de médicos, a última hora pasa que los sos pacientes sufren menos esperes que los de los grandes hospitales del centru d'Asturies. Y esto pasa lo mesmo pa intervenciones quirúrxiques como pa consultes col especialista. La diferencia ente unos y otros puede ser d'hasta del triple. Ye lo que pasa nel epígrafe de cites col especialista: mientres nel Hospital de Xarrio (Cuaña) el promediu de demoranza ye de 38 díes, y nel Hospital de Cangas de 57 díes, nel Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA, Uviéu) dispárase hasta 127 díes, y nel Hospital San Agustín, d'Avilés, algama los 126 díes.

Los bonos datos de Cabueñes

Nel apartáu d'intervenciones quirúrxiques, los mayores retrasos rexístrense nel HUCA, al igual que pasa coles consultes. La demoranza media nel hospital uvieín ye de 100 díes, sustantivamente superior a les que se ven en Cangas (61 díes), Les Arriondes (65 díes), Cabueñes (Xixón, 66 díes) y Xarrio (68 díes). De los trés grandes hospitales d'Asturies, les cifres de Cabueñes son bultablemente meyores que les del HUCA y el San Agustín, magar que'l centru sanitariu xixonés sufre problemes atávicos de falta d'espaciu.

Baxen les demorances más llargues. Nel so comunicáu de va unos díes, el Gobiernu asturianu sorraya qu'el Sespa "menguó'l xunu pasáu un 10,65 por cientu'l númberu de pacientes qu'esperen más de 180 díes pa operase, al baxar de 2.272 en mayu a 2.030 el mes pasáu". Tamién menguó en 179 "el grupu de persones qu'aguarden menos de 90 díes, mentanto qu'aumentó'l de quien esperen ente 91 y 180 díes (883 más)". Con too y con ello, almite l'Executivu autonómicu, la llista d'espera quirúrxica cerró'l primer semestre con 23.395 persones, 462 más qu'en mayu.

Llista d'espera quirúrxica

Según el Gobiernu asturianu, "los hospitales públicos realizaron en xunu 5.261 intervenciones programaes, la tercer cifra más elevada pa esti mes dende 2018". Esti datu "meyora'l de xunu de 2024, con 69 operaciones más, anque s'asitia per debaxo de les 5.532 efectuaes nel mesmu mes de 2025. A les ciruxíes programaes axúntense otres 720 urxentes, el segundu datu más eleváu dende 2018". Los seis procesos incluyíos na Llei de Garantíes caltienen demorances medies inferiores a 180 díes: 27 díes pa ciruxía cardiaca valvular; 36 díes pa ciruxía coronaria; 73 díes pa catarates; 119 díes pa prótesis de cadril; 121 díes pa prótesis de rodía; y 54 díes pa histerectomía (desarraigonar l'úteru).

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