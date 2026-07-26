Xenerar una adicción sana a Picos d'Europa, oxetivu del nuevu "pasaporte" qu'anima a afayar tolos requexos del espaciu protexíu

Xenerar una adicción sana a Picos d'Europa. Esti ye l'oxetivu del programa "Pasaporte de Los Picos", una iniciativa del Parque Nacional qu'anima a afayar la riqueza natural y paisaxística del espaciu protexíu al traviés d'un percorríu pelos sos centros de visitantes y dalgunos de los sos itinerarios de senderismu más representativos.

Esta iniciativa, que se va allargar hasta 2027, pretende fidelizar visitantes y fomentar un conocimientu más ampliu d'esti espaciu natural que comparten Asturies, Cantabria y Castiella y Lleón. Al tiermpu, busca incentivar los percorríos peles zones con menos visitantes y contribuyir a que los beneficios sociales y económicos qu'apurre'l turismu lleguen a tolos conceyoscon terrenos dientro del parque.

Les persones interesaes van poder consiguir de baldre'l Pasaporte de Los Picos en cualesquier de los cuatro centros de visitantes del parque: Pedro Pidal, nos Llagos de Cuadonga (Asturies), Sotama, en Tama (Cantabria) y La Fonseya, n'Oseya de Sayambre, y Posada de Valdeón (Lleón).

A partir d'esi momentu, van poder dir completando'l pasaporte al pasu pelos estremaos centros y peles rutes de senderismu menos conocíes incluyíes nel programa.

Les visites van acreditase con un sellu nel pasaporte, mentanto que los percorríos tendrán de xustificase al traviés del pasu pelos puntos d'información establecíos pa cada itinerariu y la presentación de fotografíes tomaes en sitios concretos del percorríu.

Senderista Premium

La iniciativa establez dellos niveles de participación. Asina, a midida que vayan algamando los oxetivos previstos, podrán recoyese dellos obsequios nos centros de visitantes. Quien completen les cuatro metes previstes va llograr la distinción de Senderista Premium y Embaxador acreditáu del Parque Nacional de los Picos d'Europa, xunto col correspondiente diploma.

Tola información sobre'l funcionamientu del Pasaporte de Los Picos, les rutes incluyíes, les normes de participación y los requisitos pa consiguir cada reconocimientu pueden consultase nos centros de visitantes del parque nacional y na so web:

https://parquenacionalpicoseuropa.es/llanzamientu-del-programa-pasaporte-de-los-picos/.

Con esta iniciativa, el Parque Nacional de los Picos d'Europa anima a afayar la diversidá de paisaxes, senderos y enclaves que conformen ún de los espacios protexíos más emblemáticos del país.

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