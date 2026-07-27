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Ence vuelve a los beneficios pol preciu de la celulosa y el plan d'eficiencia

La compañía gana 500.000 euros nel segundu trimestre del añu en cuenta de los 17,6 millones de perdes nos trés primeros meses del añu que provocaron un ERE en Navia

Biofábrica d'Ence en Navia, Asturies.

Biofábrica d'Ence en Navia, Asturies. / CEDIDA

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Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Ence llogró un beneficiu netu de 500.000 euros nel segundu trimestre de 2026 gracies a la recuperación del preciu de la celulosa y a la mengua de costos derivada de la execución del Plan d'Eficiencia y Competitividá pal negociu de Celulosa, que nel casu de la fábrica de Navia supunxo, entre otres midíes, un ERE con 44 salíes voluntaries y 40 recolocaciones. Ence rexistrara unes perdes de 17,6 millones nel primer trimestre y de 55 millones en 2025.

El beneficiu brutu (ebitda) afitáu del segundu trimestre de 2026 ponse en 27 millones d'euros, un 16% más que nel mesmu periodu de 2025. Nel negociu de celulosa destaca la meyora de la compañía como fabricante de celuloses especiales sustitutives de la fibra llarga, incluyida la so nueva llinia de celulosa absorbente (fluff) de Navia dirixida al mercáu de productos hixénicos y d'incontinencia, que s'alcuentra en procesu d'homologación. Estes celuloses especiales, que xeneren un marxe mediu adicional de 36 euros por tonelada en cuenta del estándar, representen el 34% de les ventes en 2026, frente al 30% en 2025. L'oxetivu ye que superen el 62% en 2028.

En llinia cola apuesta de la compañía pol amenorgamientu de costos, el "cash cost" (costu de producción) del segundu trimestre de 2026 nel negociu de celulosa púnxose en 455 euros por tonelada, 67 euros por debaxo del trimestre anterior. "Esta meyora reflexa'l focu d'Ence na implementación del Plan d'Eficiencia y Competitividá", destacaron fontes de la compañía.

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