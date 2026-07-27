Grenergy cierra una financiación de 100 millones pa entamar el so parque de bateríes d'Uviéu

La multinacional española cotizada Grenergy cerró una financiación de 100 millones d'euros, incluyendo llinies de creitu, pa entamar el so proyeutu d'almacenamientu enerxéticu con bateríes n'Uviéu. Con una capacidá de 618 megavatios hora (MWh), va ser el primer parque de bateríes d'Asturies y va tar operativu nel primer semestre de 2027.

La operación financiera, suscrita coles entidaes internacionales Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), constitúi'l primer financiamientu n'España d'un proyeutu d'esti calter. La planta d'Uviéu tamién algamó otru finxu'l mes de febreru pasáu cola firma del primer alcuerdu de "tolling" financieru pa un proyeutu de bateríes "stand-alone" n'España. L'alcuerdu ta suscritu con una compañía enerxética internacional, que va asumir la operación de la planta a lo llargo de diez años a partir de 2028.

La planta de Grenergy n'Uviéu ta en construcción nun terrén destináu a usu industrial (lo qu'evita les llimitaciones impuestes pol Principáu) asitiáu al pie de la subestación eléctrica de La Estrecha, nel barriu de La Corredoria, lo que-y va permitir una conexón direuta y eficiente a la rede. La compañía cuenta con qu'entre n'operación a lo llargo del primer semestre de 2027.

Ye'l proyeutu de referencia de Greenbox, la plataforma europea d'almacenamientu "stand‑alone" de Grenergy. Greenbox axunta una cartera de proyeutos d'alredor de 30 XWh en desarrollu en seis mercaos clave onde l'almacenamientu ta garrando un papel central na transición enerxética: Polonia (5 XWh), Rumanía (5 XWh), AlemaNIa (2 XWh), Italia (7 XWh), España (6 XWh) y Reinu Uníu (4 XWh).

Les plantes d'almacenamientu "stand-alone" dexen almacenar escedentes d'enerxía pa lliberalos cuando más falta faigan, favoreciendo la integración anovable, la flexibilidá y la estabilidá de la rede.

"España precisa desplegar almacenamientu con determinación, y asina aprovechar la eletricidá solar que güei se desperdicia nes hores centrales del día y lliberala cuando más falta faiga, menguando'l consumu de gas nes hores punta, señaló David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy, qu'amestó que "les bateríes son la pieza que falta pa un sistema eléctricu más flexible, competitivu ya independiente. Con Uviéu volvemos marcar un finxu nel almacenamientu al cerrar el primer financiamientu d'un proyeutu stand-alone n'España".

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