Hasta 1.200 euros d'ayudes a les families asturianes con fíos menores de 12 años

El Gobiernu d'Asturies acaba d'abrir una nueva convocatoria d'ayudes pa facilitar la conciliación de la vida llaboral y familiar, dotada con 950.000 euros y con una meyora de les cuantíes pa les families con más d'un fíu. La principal novedá ye que les unidaes familiares con dos o más menores a cargu van poder recibir hasta 400 euros por cada fíu al añu, con un máximu de 1.200 euros, en cuenta de la llende de 600 euros establecida na convocatoria anterior.

Les subvenciones tán dirixíes a families con menores d'hasta 12 años con unos proxenitores o responsables llegales que trabayen por cuenta propia o ayena, vivan n'Asturies y nun superen unos ingresos anuales de 45.000 euros, amás de cumplir el restu de requisitos afitaos nes bases. Tamién van poder aportar los qu'acrediten una situación de dependencia que necesite sofitu pal cuidáu de menores.

Les ayudes van sirvir pa sufragar gastos realizaos a lo llargo de 2026 rellacionaos col cuidáu de neños, ente ellos escueles infantiles, guarderíes, ludoteques, campamentos, actividaes extraescolares, servicios de cuidáu a domiciliu o la contratación d'empleaos del llar p'atender a los menores.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"