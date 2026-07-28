Asturies dexa de ser la esceición: los perros grandes yá van poder xubir al AVE

Los viaxeros de l'AVE asturianu yá van poder movese con perros d'hasta 40 kilos. Renfe estendió dende'l llunes pasáu, 21 de xunetu, el serviciu de tresporte de mascotes de gran tamañu a tolos sos trenes, una decisión que pon fin a una de les principales reclamaciones de los usuarios de la llinia Madrid-Asturies, escluyida hasta agora d'esta posibilidá magar que yá funcionaba n'otros corredores d'alta velocidá.

El cambiu supon un xiru al respeutive de la situación esistente hasta agora. Ello ye que'l pasáu iviernu un pidimientu na plataforma Change.org axuntó cerca de 5.000 firmes pa reclamar qu'Asturies dexara de ser una esceición. Los sos promotores denunciaben que la imposibilidá de viaxar con perros grandes torgaba los desplazamientos personales y llaborales de munchos dueños y recordaben que Xixón ye una de les ciudaes españoles con mayor númberu de perros censaos.

Hasta agora, Renfe namás dexaba viaxar con perros d'hasta 10 kilos na llinia asturiana, siempre dientro d'un transportín y abonando'l suplementu correspondiente. La opción p'animales d'hasta 40 kilos taba acutada a determinaos corredores, como Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante o Madrid-Granada, pero nun llegaba nin a Asturies nin a Galicia.

Cola ampliación, los perros d'hasta 40 kilos van poder viaxar tamién nos trenes AVE y Alvia que conecten Asturies con Madrid. En cada convói van poder viaxar un máximu de dos perros de gran tamañu, que se van allugar nel coche habilitáu pa mascotes. El sistema va asignar automáticamente dos asientos, ún al llau del otru, pal propietariu y l'animal, que va ocupar la plaza interior al pie del ventanu.

El suplementu pa tresportar al perru va ser de 40 euros nos servicios comerciales de Renfe, ente ellos los AVE y Alvia que circulen per Asturies. Los billetes yá pueden adquirise al traviés de la web, l'aplicación móvil y les axencies de viaxe.

Pa utilizar esti serviciu va ser obligatorio que l'animal viaxe con correa non estensible y bozal, amás de presentar la documentación sanitaria en regla. Renfe va apurrir tamién un kit de viaxe con una funda pal asientu y una alfombrina. Queden escluyíos los perros menores d'un añu, los consideraos potencialmente peligrosos, les femes en celu y los trayectos con enllaz o con planes alternativos de tresporte.

La compañía asegura que con esta decisión completa la estensión del serviciu a práuticamente tola rede nacional y conviértese nel únicu operador ferroviariu n'España que dexa viaxar con perros d'hasta 40 kilos en tolos sos trenes.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"