Cafento adquier la so segunda empresa tostadora de café n'Irlanda

La compañía asturiana Cafento dio un nuevu pasu na so espansión internacional cola alquisición de McCabe’s Coffee. La operación supon la segunda inversión de la empresa de Tinéu n'Irlanda, depués de l'alquisición en 2019 de la tostadora de Dublín Java Republic.

Cola compra de McCabe’s Coffee, Cafento incorpora una de les marques de café d'especialidá más reconocíes d'Irlanda y que sirve a más de 450 cafeteríes. La tostadora irlandesa va siguir operando como marca independiente dende la so sede nel condáu de Wicklow, calteniendo la continuidá de la so actividá y de les relaciones con veceros y proveedores. McCabe’s Coffee ye una empresa familiar nacida fai 27 años. El cofundador Stephen McCabe va siguir venceyáu como embaxador de la marca.

"Irlanda ye un mercáu importante pa Cafento. Nun tamos incorporando a cencielles una marca a un grupu; tamos xuniendo dos empreses familiares que comparten valores, una forma d'entender el café y una visión a llargu plazu", señaló Paula Rodríguez, conseyera delegada de Cafento, qu'amestó que "McCabe’s encaxa d'un xeitu natural col nuesu modelu de crecimientu: marques locales fuertes, equipos con conocimientu propiu y relaciones reales colos sos veceros".

"A la de escoyer un sociu pal futuru, yera importante qu'entendiera qué fai especial a McCabe’s. Cafento da continuidá pa los nuesos veceros, empleaos y proveedores, xunto col sofitu que fai falta pa siguir creciendo", señaló pola so parte Stephen McCabe, cofundador de McCabe’s.

Cafento, grupu nacíu a partir de Cafés El Gallego, tien anguaño 600 trabayadores y sigue aumentando la so rede de marques locales fuertes. Fontes de la empresa destacaron que la intención ye siguir cola so espansión, lo mesmo nel ámbitu nacional como nel internacional.

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