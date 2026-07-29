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Les ayudes del CO2 a la gran industria van caltenese nel máximu de 600 millones, pero ábrense a más sectores

ArcelorMittal y Azsa, los grandes beneficiarios de les compensaciones, van tener agora como competidores a empreses químiques, de fertilizantes, de vidriu, d'azulexos o testiles

La planta d'ácidu de la factoría de San Xuan de Nieva de la empresa Asturiana de Zinc.

La planta d'ácidu de la factoría de San Xuan de Nieva de la empresa Asturiana de Zinc. / AZSA

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Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

El Ministeriu d'Industria anunció que'l mecanismu de compensación de los costos indireutos d'emisiones de CO2 de la industria, clave p'abaratar la factura eléctrica, va tar dotáu esti añu con 600 millones d'euros. Ye la mesma cifra que l'añu pasáu, la más alta rexistrada hasta agora, ya "insuficiente" a xuiciu de les industries electrointensivas, con fuerte pesu n'Asturies. La cuantía caltiense, pero Industria decidió abrir les compensaciones a más sectores, lo que puede menguar l'importe que reciben les grandes industries beneficiaries. El añu pasáu, les industries asturianes atroparon 115 millones d'euros, con ArcelorMittal y Asturiana de Zinc (Azsa) como mayores beneficiaries.

El ministru d'Industria, Jordi Hereu, confirmó que'l mecanismu va tar dotáu esti añu con hasta 600 millones d'euros y que la convocatoria publicaráse d'equí a poco. Estes ayudes tán dirixíes a los sectores y subsectores industriales con mayor riesgu de fuga de carbonu y tienen como finalidá compensar l'impactu que'l costu de los derechos d'emisión tien sobre'l preciu de la eletricidá que soporten les industries electrointensives, reforzando asina la so competitividá frente a productores de terceros países.

Sicasí, un cambiu de recién nel Real Decretu que regula les compensaciones, incorpora más de venti nuevos sectores y subsectores industriales al sistema d'ayudes. La reforma afaya la normativa española a la actualización, tamién de recién, de les directrices europees sobre ayudes estatales venceyaes al réxime de comerciu de derechos d'emisión y respuende al aumentu de los costos enerxéticos y del riesgu de fuga de carbonu qu'encaren dellos sectores industriales espuestos a la competencia internacional, según el Ministeriu d'Industria. Incorpórense nuevos sectores estratéxicos como la fabricación de productos básicos de química orgánica, fertilizantes y compuestos nitroxenaos, plásticos en formes primaries, fibres artificiales y sintétiques, piles y acumuladores eléctricos, vidriu planu, vidriu buecu, azulexos y baldoses cerámiques, lo mesmo qu'estremaes actividaes testiles, de la madera y de la minería metálica.

Al empar, l'actualización normativa aumenta del 75% al 80% la intensidá máxima d'ayuda pa los sectores que yá formaben parte del mecanismu de compensación, mentanto que los nuevos sectores incorporaos van poder recibir ayudes d'hasta'l 75% de los costos indireutos de CO2 soportaos.

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