Asturies rexistra 900 paraos más en plena campaña turística coincidiendo cola regularización d'inmigrantes

Asturies rexistró 900 paraos más nel segundu trimestre del añu magar la creación de 3.600 empleos col entamu de la campaña turística, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada va unos díes pol Institutu Nacional d'Estadística (INE). Esa medría del paru al respeutive del trimestre anterior débese a un aumentu de la población activa, de les persones n'edá de trabayar que busquen trabayu activamente. Esa población activa incrementóse n'Asturies en 4.500 persones coincidiendo col procesu estraordinariu de regulación d'inmigrantes, un fenómenu que nel conxuntu d'España nun se tradució en más paru pola capacidá d'absorción llaboral del sector turísticu n'otres comunidaes.

Los activos. Asturies tien una población activa de 477.300 persones. Son 4.500 más que'l trimestre anterior (incrementu del 0,95%), pero 3.000 menos que nel mesmu periodu de 2025 (descensu del 0,63%), añu nel que se rexistrara un aumento bultable de llegada de población estranxera. La medría de población activa trimestral d'Asturies ye inferior al de la media nacional (1,09%) y el descensu anual contrasta col aumentu nacional (1,82%). Amás, anque meyora, Asturies sigue siendo la comunidá autónoma con menor tasa d'actividá, del 52,41% en cuenta del 59,29% del conxuntu nacional.

Los ocupaos. El Principáu tien 433.800 ocupaos, lo que supon un incrementu de 3.600 al respeutive de los trés primeros meses del añu (aumentu del 0,83%). Nesti segundu trimestre del añu coincidieron la Selmana Santa y l'entamu de la campaña turística de branu y suel ser un periodu de creación d'empléu nel sector servicios. Asina foi. Nel sector terciariu asturianu rexistráronse 5.400 ocupaos más y na construcción l'incrementu foi de 300. Pela contra, na agricultura perdiéronse 1.000 ocupaos y na industria entá más: 1.100. Lo más llamativo ye qu'Asturies perdió 5.400 ocupaos al respeutive del segundu trimestre del añu pasáu, lo que representa la mayor cayida ente'l conxuntu de les comunidaes autónomes. El descensu ye del 1,23%.

Los paraos. Con un aumentu de la población activa perriba del incrementu de la ocupación, el desempléu aumenta n'Asturies pola incapacidá d'absorber esa reforzada demanda de trabayu. Asturies rexistró ente abril y xunu una medría de 900 paraos al respeutive de los primeros trés meses del añu, poniendo la cifra total de paraos en 43.500. Ye un 2,11% más y ye la segunda comunidá con mayor incrementu trimestral depués de Murcia (3,41%). Amás, la medría de paru n'Asturies contrasta cola fuerte cayida del 7,87% nel conxuntu d'España. Col aumentu trimestral del paru, el Principáu rexistra una tasa de desempléu del 9,12%. Ye la más alta ente les comunidaes autónomes de la metá norte d'España y bien arimada yá a la media nacional, que baxó del 10% y púnxose nel 9,87%. Asturies tien 2.400 paraos más que va un añu, una incrementu del 5,81%, la segunda comunidá con más aumentu depués d'Aragón (10,89%). Nel conxuntu d'España rexistró una cayida anual del paru del 2,26%.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"