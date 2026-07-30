La revista Cultures axunta en dos volumes los trabayos del Congresu Mundial de Cultura Asturiana
S. C.
L'Academia de la Llingua Asturiana anunció esti día que'l númberu 29 de la revista Cultures llega a les llibreríes en dos tomos colos trabayos presentaos nel Congresu Mundial de Cultura Asturiana (CMCA). Estos dos volúmenes atropen la mayor parte de los trabayos presentaos nel Congresu Mundial de Cultura Asturiana (CMCA), celebráu en febreru del 2025.
Nesti tiempu, autores, coordinadores y equipu editorial trabayaron na escritura, revisión y maquetación de les más de mil páxines de conteníu que nun faen otro qu'afitar inda más la importancia de la investigación antropolóxica n'Asturies y qu'ayuda a echar la buelga pal futuru d'esta.
La bayura de los artículos recoyíos espéyase nes estayes: Discursos d'identidá, autenticidá y patrimoniu; Cuestiones de sociollingüística; Ciudá y mundu global; Caltenimientu de vezos tradicionales; Paisaxes inmuebles y muebles; y El mundu de les creyencies.
Dambos volúmenes tán yá en distribución y puen atopase nes llibreríes asturianes y na de l'Academia de la Llingua Asturiana.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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