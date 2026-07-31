La música electrónica torna al Pozu San José de Turón cola segunda edición del CFR Fest
El festival dedica un discu recopilatoriu al colectivu mierense "3EM"
Sixto Cortina (Traducción)
La música electrónica y la esperimentación sonora volverán tomar l'antiguu Pozu San José de Turón mañana sábadu, 1 d'agostu, na segunda edición del CFR Fest, entamáu pol sellu "Cimatario Fuexu Recordings" y que nesta ocasión va xirar alredor del llanzamientu de "Realidad Asturiana Extrema", un discu que recupera la obra del "Equipo Estético Étika Makinal" ("3EM"), un colectivu de mozos artistes de Mieres que desarrolló una intensa actividá creativa a lo llargo de la segunda metá de los años 80, en plena reconversión minera.
L'álbum, editáu en formatu LP, arrexunta les grabaciones del grupu, que combinó música industrial, esperimentación sonora, arte postal y fanzines al marxe de los circuitos convencionales. Amás, el llanzamientu complétase cola edición d'un fanzine que recueye la historia del colectivu y abondosu material gráficu inéditu.
El cartel del festival recueye l'espíritu de la convocatoria d'esti 2026 y axunta a artistes d'estramaes xeneraciones, ente ellos los asturianos "Daga y From" y Cachito Turulo, antiguu integrante de "3EM" y darréu miembru de "Fasenuova".
Van actuar tamién la mallorquina Sofía, la valenciana Polifeme, el gallegu Emilio José y el dúu británicu "Giulio Erasmus & Reptilian Expo", con una combinación de dub y post-punk.
La elección del antiguu pozu San José como escenariu nun ye casual. El recintu, cedíu por Hunosa y reconvertíu n'espaciu cultural, forma parte del paisaxe industrial que marcó'l contestu nel que nació "3EM" va cuatro décades.
Amás de los conciertos, el públicu va poder visitar nel festival una esposición col archivu gráficu orixinal del colectivu y un mercadín de creadores mozos.
El CFR Fest ta entamáu cola collaboración del Conceyu de Mieres, Hunosa y la Sociedá de Festexos de Turón (SOTUFE).
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