La teunolóxica Inetum pescuda la venta del so negociu n'Asturies, con 300 trabayadores
La multinacional francesa, que'l mes pasáu decidió un ERE, contrató los servicios de Citi pa sondiar les posibilidaes de trespasar les sos árees n'España y Llatinoamérica
Sixto Cortina (Traducción)
La consultora teunolóxica francesa Inetum, propiedá de los xestores de fondos Bain Capital y NB Renaissance, pescuda la venta del so negociu n'España y Llatinoamérica. La compañía, qu'en 2019 adquirió l'antigua Informática El Corte Inglés (EICISA), tien dos centros n'Asturies, n'Uviéu y en Blimea (Samartín del Rei Aurelio), nos que trabayen cerca de 300 persones.
Inetum contrató los servicios de Citi en calidá d'asesor financieru pa sondiar la venta del so negociu n'España y Llatinoamérica, según desveló "Espansión", que destacó qu'hai competidores asiáticos interesaos na operación.
Inetum decidió'l mes pasáu un espediente de regulación d'empléu (ERE) que va afectar a 404 empleaos n'España polos cambios nel sector (el principal la irrupción de la intelixencia artificial) y la fuerte competencia nel mercáu, factores que provocaron qu'otres teunolóxiques con pesu n'Asturies, como Capgemini, tamién decidieren facer regulaciones. L'impactu del ERE d'Inetum n'Asturies va depender del resultáu del procesu d'adscripción voluntaria.
Per otru llau, Inetum cedió de forma gratuita l'aplicación AGRA (Aplicación pa la Xestión de Recoyíes d'Alimentos) a la Fundación Bancu d'Alimentos d'Asturies. L'actu de firma de la cesión tuvo llugar la selmana pasada en Morcín. L'aplicación foi desarrollada pa responder a les necesidaes loxístiques de la organización, que tien centenares de voluntarios nes sos campañes de captación d'alimentos. Hasta'l momentu, la entidá xestionaba gran parte d'estos procesos al traviés de ferramientes esvalixaes como fueyes de cálculu, correos electrónicos y mensaxes de testu, lo que xeneraba una importante carga alministrativa y enzancaba'l siguimientu de les actuaciones.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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