La compañía asturiana GAM llogra un beneficiu hasta xunu de 6,3 millones, más del doble que l'añu pasáu

La multinacional asturiana General Alquiler de Maquinaria (GAM) cerró'l primer semestre de 2026 con un beneficiu netu de 6,3 millones d'euros, más del doble que nel mesmu periodu del añu anterior, cuando asitió en 2,8 millones.

Los ingresos de GAM algamaron los 156,1 millones d'euros, un 3% más, mientres que'l beneficiu brutu (ebitda) aumentó tamién un 3%, hasta los 43,9 millones. El resultáu d'esplotación evolucionó con más fuerza: creció un 22%, hasta los 17 millones d'euros.

La evolución del semestre foi permediada ente les principales llinies d'actividá. Arriendu y servicios algamó unos ingresos de 58,2 millones d'euros (37% del total d'ingresos); distribución y posventa, 53,7 millones (34%), y el negociu recurrente al llargu plazu 44,2 millones (29%). Por xeografíes, Iberia creció un 1%, hasta los 127,8 millones d'euros, mentanto que Llatinoamérica foi'l principal motor d'espansión, con una meyora del 11%, hasta los 22,6 millones.

La inversión en maquinaria asitió en 29,9 millones d'euros, con una contribución relevante de máquines procedentes de REVIVER, la planta de refabricación del grupu en Lleón, que contribúi a una xestión más eficiente y sostenible del parque al permitir dar una segunda vida a los equipos y amenorgar la necesidá de sustituyilos por maquinaria nuevo. La compañía caltien como oxetivu llindar les inversiones a la redolada del 55%-60% del EBITDA al zarru de 2026.

A lo llargo de los primeres seis meses del añu, la deuda financiera neta púnxose en 294,1 millones d'euros, en cuenta de los 288,5 millones de xunu de 2025, principalmente por una mayor financiación del circulante y por inversiones pendientes d'estructurarse al llargu plazu. Sicasí, la meyora de los resultaos permitió menguar la ratio d'endeudamientu dende 3,4 hasta 3,3 vegaes EBITDA y la compañía tien una cartera contractual al llargu plazu perriba de los 280 millones d'euros.

De cara a la segunda metá del exerciciu, la compañía va siguir impulsando'l so crecimientu internacional y el desarrollu de verticales estratéxicos como enerxía, construcción modular y eventos. Tamién va siguir ampliando'l negociu de distribución por aciu de nueves marques y alcuerdos con fabricantes, una estratexa que permite incorporar actividá y reforzar la relación colos veceros ensin depender namás del crecimientu de la flota propia.

Antonio Trelles, direutor financieru de GAM, destacó que "estos resultaos confirmen que GAM ta avanzando hacia un modelu de crecimientu de mayor calidá" y amestó que "nun se trata namás d'aumentar l'actividá, sinón de facelo con meyores marxes, más recurrencia y un usu más eficiente del capital».

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